Закон о запрете продажи снюса подросткам в Самарской области могут принять в феврале

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:24:00+03:00

В регионе уже были случаи отравления детей из-за снюса Фото: Артем ЛЕНЦ

Сейчас эти смеси можно легко купить почти в любом магазине

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Стало известно, когда в Самарской области подросткам запретят продавать снюс. Сейчас эти бестабачные никотиновые смеси можно свободно купить почти в любых торговых точках, чем активно пользуются подростки. Употребляют снюс как старшеклассники, так и дети из младших классов. Были уже случаи отравления.

- Снюс можно легко приобрести в табачных киосках и торговых точках, которых сейчас в Самарской области тысячи. Школьники уже с начальных классов пробуют эту смесь. А она действует необыкновенно быстро, происходит привыкание, здоровье ухудшается! К сожалению, уже появляются факты гибели, - отметил на заседании комитета Самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов.

Напомним, что инициатива вести запрет на продажу снюса подросткам принадлежит региональной прокуратуре. Этот вопрос уже рассматривали на заседании профильного комитета в конце прошлого года. Проект закона в первом чтении был принят в декабре. Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Планируется, что губдума примет законопроект в окончательном чтении в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU