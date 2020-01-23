Обвиняемый в коррупции экс-замначальника Росгвардии Дмитрий Сазонов рассказал про свою тяжелую карьеру

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:41:18+03:00

По словам полковника, его путь к успеху был сложным, не наоборот

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В среду 22 января в Ленинском районном суде продолжили рассматривать резонансное уголовное дело полковника Дмитрия Сазонова, которого обвиняют в получении многомиллионных взяток. Экс-руководитель ЦЛРР Росгвардии сам начал давать показания и рассказал, что его карьерный путь был не таким простым, как все говорят, в том числе и выступавшие на процессе свидетели.

- Тут говорили, что в 2008 году обо мне думали, что я могу стать генералом. О росте и спокойном продвижении по службе у меня и речи не было. Меня втаптывали, я получал восемь взысканий, понижали в должности - направили работать в район! - заявил Сазонов.

Подсудимый поделился, что когда его отца Виктора Сазонова пытались сделать крайним в истории с убийством начальника сызранского СИЗО, совершенном в 1997 году, он сам испытывал трудности. Из-за конфликтной ситуации Сазонов-младший покинул ГАИ и ушел в налоговую милицию.

- Мой путь не спокойный. Меня даже увольняли. Работая в районном отделе милиции я занял первое место среди всех районов области. На коллегии меня отмечали, - отметил Дмитрий Сазонов. - За 30 лет дойти с лейтенанта до полковника — это обычный путь офицера. Совсем не простой.

Бывший заместитель начальника Росгвардии добавил, что если бы он был как-то связан с бандитами, с ОПГ "Законовские", то об этом бы обязательно узнали его "враги". По мнению Сазонова, информацию недоброжелатели донесли бы до СМИ.

Допрос обвиняемого стороны планируют продолжить завтра. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU