2020-01-22T13:11:38+03:00
Происшествия

«Виктора Федоровича тоже называли убийцей»: мать экс-замначальника Росгвардии Дмитрия Сазонова выступила в суде по его делу

Наталья Сазонова рассказала, что ее сына воспитывали в офицерской семье и он просто не может быть преступником
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дмитрий Сазонов под стражей уже больше годаДмитрий Сазонов под стражей уже больше годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Он всегда хотел быть похожим на отца

— Я никогда не видела рядом с ним бандитов, странностей тоже никаких не было, — мама экс-руководителя ЦЛРР Росгвардии Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, уверена, что ее сын не преступник. 22 января она выступила в Ленинском районном суде, где рассматривают уголовное дело полковника.

— Сын воспитан в офицерской семье. Честь и достоинство на первом месте. Он не доставлял проблем с учебой и поведением, — рассказала Наталья Сазонова. — Отец всегда был авторитетом для него, Дмитрий всегда хотел быть похожим на него. И он решил стать офицером.

Женщина отметила, что за время учебы Дмитрий Сазонов был в горячих точках — в Фергане и Карабахе. Он имеет поощрения и награды. Мать подсудимого твердо заявила — понятие «офицерская честь» ее ребенку подходит. Также она добавила, что Дмитрий создал дружную семью, воспитал достойных дочерей.

— Для матери это тяжело — смерть мужа и такая ситуация. Уже больше года мой сын находится в унизительных условиях из-за ста тысяч рублей, которые ему подбросили с помощью свидетеля Орлова, — продолжила Наталья. — Не справедливо, что его нельзя было отпустить под домашний ареста. Я защищаю сына и за себя, и за мужа. Отец знал, что он не преступник.

20 лет назад извинились

Об отношениях Дмитрия Сазонова с его отцом, экс-председателем самарской губернской думы Виктором Сазоновым, который скончался в 2018 году, выступающая сказала отдельно:

— Они не просто отец и сын, они друзья и единомышленники. Дима, как и Виктор Федорович, любит людей и всегда помогает им. Никто из его друзей не верит его виновность. У меня сложилось впечатление, что мой сын не виновен. Легко прислушаться к ложным обвинениям. Прошу, чтобы приняли объективное решение. На мой взгляд — это оправдательный приговор.

Наталья Сергеевна вспомнила историю, которая случилась с ее покойным супругом 20 лет назад.

— Виктора Федоровича оклеветал бывший начальник УВД Самары. Его называли организатором убийства одного из сотрудников исправительного учреждения, — поделилась пенсионерка. — Но потом нашли настоящего убийцу, перед мужем извинились по телевидению. Надеюсь, что и сейчас не произойдет ошибки.

Дело рассматривают в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам обвиняемый также вмешался в разговор матери. Он добавил, что в тот период, который она озвучила, работал в ГАИ. Из-за конфликтной ситуации с отцом его вынудили уйти в налоговую полицию.

— О росте и спокойном продвижении по службе у меня и речи не было. Не знаю, почему свидетель Насонов так сказал, — заявил Сазонов-младший. — Меня втаптывали, понижали в должности. Озвучивали, что в 2008 все думали, что я стану генералом — абсурдно так считать! Мой путь не спокойный. Меня даже увольняли. В 2009 работал в районном отделе милиции и занял первое место среди всех районов области. За 30 лет дойти с лейтенанта до полковника — это обычный путь офицера.

Ремонт в «Бабе Любе»

Кроме Натальи Сазоновой, сегодня со стороны защиты выступили еще 4 свидетеля. Дамир Муслимов, заместитель директора ресторана «Правда жизни», в зале которого под названием «Баба Люба» обвиняемый, по версии следствия, в 2008 году договаривался с ныне уже умершим лидером ОПГ «Законовские» Рыжовым о взятках, заявил, что в тот период там был ремонт. Он начался осенью и длился до конца года. Дамир это хорошо запомнил из-за кризиса, случившегося в 2008-м.

Аналогичными сведениями поделились и другие участники процессе — итальянец Андреа Мори, руководивший тогда строительными работами в «Бабе Любе», Павел Титов — владелец ТЦ «Журавель», где располагалось заведение и Владимир Ванин, арендовавший часть «Правды жизни» под супермаркет.

Сейчас разбирательства по делу продолжаются. Правоохранители считают, что бывший заместитель начальника областного Управления Росгвардии с 2008 года лично и через посредников получил от «Законовских» больше 30 миллионов рублей за покровительство.

С марта 2015 по июль 2018 года глава ООО «Арт-Инвест» Артур Юсупов, как полагают следователи, передал Сазонову около 2,5 миллионов рублей за то, чтобы тот помог фотографам его компании беспрепятственно заниматься своей работой в роддомах.

Дмитрий Сазонов называет свое уголовное преследование провокацией — кто-то просто использовал его фамилию. Его адвокаты связывают все происходящее не с политикой, а с заинтересованностью определенных лиц. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это не политическое дело, а игра»: адвокаты Дмитрия Сазонова рассказали, почему он не мог брать взяток

По версии защитников, уголовное преследование полковника инсценировано от начала и до конца (подробности)

«Весь город говорил, что он станет генералом»: лидер «законовских» дал показания по делу полковника Дмитрия Сазонова

Предприниматель Сергей Гафуров не считает себя главой преступного сообщества и уверяет, что только слышал о вопросах, которые его коллеги решали с высокопоставленным силовиком (подробности)

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он его убил, опасаясь за свою жизнь»: приехавшего к дочери самарца могли расстрелять за безумные нападки на бывшую жену
Друг подозреваемого в жестоком убийстве в Березовой аллее объяснил, что тот просто защищал известную бизнес-леди от преследований бывшего супруга
"Постоянно переписывались и созванивались": в суде рассказали, как полковник Дмитрий Сазонов общался с взяткодателями
Прокурор огласил детализацию звонков и сообщений с телефона экс-замначальника Росгвардии, а также попросил признать недопустимыми доказательства защитников бывшего силовика
«У нас была идиллия, пока мы не начали жить вместе»: Историк Олег Соколов об убитой студентке, о любви и изменах
Экс-доцент СПбГУ в своем первом расширенном интервью рассказал о своей жизни, бывших женах и второй студентке, которая его обвиняет в побоях [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Жигулевске настойчивый мужчина пытался в машине соблазнить полицейского взяткой
Причиной пожара в тольяттинской квартире, где погибла семейная пара, могло стать курение
«Страшно взглянуть»: самарцы пожаловались на плохое состояние станции метро «Победа»
В Самаре наледь с крыши дома на Авроре рухнула на девочку-подростка
В Тольятти водитель опрокинул BMW X5 и сбежал, бросив раненного пассажира
Компания «АКОМ» вошла в топ-25 национального рейтинга «ТехУспех-2019»
Фуру нашли, а товар нет: по дороге в Самару бесследно исчезли 20 тонн сыра
В Самарской области слишком настойчивых коллекторов наказали на 2 млн рублей
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил пенсионерку и уехал
Жители Самарской области смогут сдать пластиковые крышки и помочь 3-летнему мальчику услышать маму
В Самаре на улице Осипенко женщина угодила под колеса Kia Rio
Повредил руку: в Самаре отменили январские концерты пианиста Николая Луганского
В Самаре и Тольятти не хватает учителей начальных классов
В Сызрани молодой водитель на «Калине» влетел в дерево и перевернулся
«Крылья Советов» разгромили юрмалинский «Спартак» 4:1
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного ветра и метели
В Тольятти сотрудник лесничества за взятку разрешил срубить около 150 елок
Полицейские задержали парня, который угнал в Кинеле «десятку» с ребенком
В Самарской области мужчина на снегоходе застрелил косулю и зайца
Щенок шарпея, которого взяли под опеку тольяттинские футболисты, обрел семью
Выскочила прямо под колеса: в центре Самары насмерть сбили женщину-пешехода
Это собаки или волки? Под Тольятти нашли растерзанных животных
Поблажек не будет: жильцов самарских новостроек заставят вкладываться в капремонт
В Тольятти спасли рыбака с больным сердцем
Житель Новокуйбышевска украл у российского кинематографа 5 млн рублей
Спасли только ребенка: при пожаре в тольяттинской квартире погибла целая семья
Отвез жену на работу и умер: возле сызранского рынка нашли труп в припаркованной машине
Звенит январская вьюга: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
Протаранил трамвай головой: в Самаре на ул.Ставропольской мужчина столкнулся с грудой металла