«Виктора Федоровича тоже называли убийцей»: мать экс-замначальника Росгвардии Дмитрия Сазонова выступила в суде по его делу

Он всегда хотел быть похожим на отца

— Я никогда не видела рядом с ним бандитов, странностей тоже никаких не было, — мама экс-руководителя ЦЛРР Росгвардии Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, уверена, что ее сын не преступник. 22 января она выступила в Ленинском районном суде, где рассматривают уголовное дело полковника.

— Сын воспитан в офицерской семье. Честь и достоинство на первом месте. Он не доставлял проблем с учебой и поведением, — рассказала Наталья Сазонова. — Отец всегда был авторитетом для него, Дмитрий всегда хотел быть похожим на него. И он решил стать офицером.

Женщина отметила, что за время учебы Дмитрий Сазонов был в горячих точках — в Фергане и Карабахе. Он имеет поощрения и награды. Мать подсудимого твердо заявила — понятие «офицерская честь» ее ребенку подходит. Также она добавила, что Дмитрий создал дружную семью, воспитал достойных дочерей.

— Для матери это тяжело — смерть мужа и такая ситуация. Уже больше года мой сын находится в унизительных условиях из-за ста тысяч рублей, которые ему подбросили с помощью свидетеля Орлова, — продолжила Наталья. — Не справедливо, что его нельзя было отпустить под домашний ареста. Я защищаю сына и за себя, и за мужа. Отец знал, что он не преступник.

20 лет назад извинились

Об отношениях Дмитрия Сазонова с его отцом, экс-председателем самарской губернской думы Виктором Сазоновым, который скончался в 2018 году, выступающая сказала отдельно:

— Они не просто отец и сын, они друзья и единомышленники. Дима, как и Виктор Федорович, любит людей и всегда помогает им. Никто из его друзей не верит его виновность. У меня сложилось впечатление, что мой сын не виновен. Легко прислушаться к ложным обвинениям. Прошу, чтобы приняли объективное решение. На мой взгляд — это оправдательный приговор.

Наталья Сергеевна вспомнила историю, которая случилась с ее покойным супругом 20 лет назад.

— Виктора Федоровича оклеветал бывший начальник УВД Самары. Его называли организатором убийства одного из сотрудников исправительного учреждения, — поделилась пенсионерка. — Но потом нашли настоящего убийцу, перед мужем извинились по телевидению. Надеюсь, что и сейчас не произойдет ошибки.

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам обвиняемый также вмешался в разговор матери. Он добавил, что в тот период, который она озвучила, работал в ГАИ. Из-за конфликтной ситуации с отцом его вынудили уйти в налоговую полицию.

— О росте и спокойном продвижении по службе у меня и речи не было. Не знаю, почему свидетель Насонов так сказал, — заявил Сазонов-младший. — Меня втаптывали, понижали в должности. Озвучивали, что в 2008 все думали, что я стану генералом — абсурдно так считать! Мой путь не спокойный. Меня даже увольняли. В 2009 работал в районном отделе милиции и занял первое место среди всех районов области. За 30 лет дойти с лейтенанта до полковника — это обычный путь офицера.

Ремонт в «Бабе Любе»

Кроме Натальи Сазоновой, сегодня со стороны защиты выступили еще 4 свидетеля. Дамир Муслимов, заместитель директора ресторана «Правда жизни», в зале которого под названием «Баба Люба» обвиняемый, по версии следствия, в 2008 году договаривался с ныне уже умершим лидером ОПГ «Законовские» Рыжовым о взятках, заявил, что в тот период там был ремонт. Он начался осенью и длился до конца года. Дамир это хорошо запомнил из-за кризиса, случившегося в 2008-м.

Аналогичными сведениями поделились и другие участники процессе — итальянец Андреа Мори, руководивший тогда строительными работами в «Бабе Любе», Павел Титов — владелец ТЦ «Журавель», где располагалось заведение и Владимир Ванин, арендовавший часть «Правды жизни» под супермаркет.

Сейчас разбирательства по делу продолжаются. Правоохранители считают, что бывший заместитель начальника областного Управления Росгвардии с 2008 года лично и через посредников получил от «Законовских» больше 30 миллионов рублей за покровительство.

С марта 2015 по июль 2018 года глава ООО «Арт-Инвест» Артур Юсупов, как полагают следователи, передал Сазонову около 2,5 миллионов рублей за то, чтобы тот помог фотографам его компании беспрепятственно заниматься своей работой в роддомах.

Дмитрий Сазонов называет свое уголовное преследование провокацией — кто-то просто использовал его фамилию. Его адвокаты связывают все происходящее не с политикой, а с заинтересованностью определенных лиц. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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