До весны на нарах: экс-полковнику полиции Вере Рабинович снова продлили арест

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:29:15+03:00

Вера Рабинович на первом заседании заявила, что совершила, скорее, мошенничество, чем получение взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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"Боролась с коррупцией и проиграла": броские заголовки про задержание полковника полиции Веры Рабинович появились в сети в декабре 2018 года. С тех пор слухи об обстоятельствах и причинах задержания множились, потом следствие озвучило официальную версию произошедшего - она сейчас тщательно проверяется в Октябрьском районном суде.

По версии правоохранительных органов, Вера Рабинович, возглавлявшая в 2018 году отдел по преступлениям в сфере экономики ГСУ областного МВД, согласилась взять взятку от тольяттинского предпринимателя за то, чтобы дать ход спорному уголовному делу. Районные следователи не находили в нем следов преступления и заявителю советовали решать проблемы в гражданском порядке. За исполнение своих желаний бизнесмен готов был отдать 15 млн рублей, но в итоге сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали ее при получении 2,5 млн рублей. Деньги передавались через двух посредников - Виталия Прокофьева и Жанну Назарову.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали Рабинович при получении 2,5 млн рублей

На первом же заседании Вера Рабинович и Жанна Назарова в суде заявили, что не согласны с квалификацией своей действий, а вот Прокофьев вину полностью признал и со всем предъявленным ему обвинением согласился.

Сейчас суд активно допрашивает свидетелей по этому уголовному делу и изучает доказательную базу. На сегодняшнем заседании меру пресечения всем подсудимым продлили до 30 марта. Вера Рабинович все это время должна оставаться под арестом, Жанна Назарова - под домашним арестом, а Виталию Прокофьеву лишь запрещены лишь некоторые действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU