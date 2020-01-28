2020-01-28T17:29:15+03:00
Общество

До весны на нарах: экс-полковнику полиции Вере Рабинович снова продлили арест

Сегодня судья Евгения Леонтьева продлила меру пресечения всем фигурантам громкого коррупционного дела
Александра БУДАЕВА
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Вера Рабинович на первом заседании заявила, что совершила, скорее, мошенничество, чем получение взяткиВера Рабинович на первом заседании заявила, что совершила, скорее, мошенничество, чем получение взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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"Боролась с коррупцией и проиграла": броские заголовки про задержание полковника полиции Веры Рабинович появились в сети в декабре 2018 года. С тех пор слухи об обстоятельствах и причинах задержания множились, потом следствие озвучило официальную версию произошедшего - она сейчас тщательно проверяется в Октябрьском районном суде.

По версии правоохранительных органов, Вера Рабинович, возглавлявшая в 2018 году отдел по преступлениям в сфере экономики ГСУ областного МВД, согласилась взять взятку от тольяттинского предпринимателя за то, чтобы дать ход спорному уголовному делу. Районные следователи не находили в нем следов преступления и заявителю советовали решать проблемы в гражданском порядке. За исполнение своих желаний бизнесмен готов был отдать 15 млн рублей, но в итоге сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали ее при получении 2,5 млн рублей. Деньги передавались через двух посредников - Виталия Прокофьева и Жанну Назарову.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали Рабинович при получении 2,5 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали Рабинович при получении 2,5 млн рублей

На первом же заседании Вера Рабинович и Жанна Назарова в суде заявили, что не согласны с квалификацией своей действий, а вот Прокофьев вину полностью признал и со всем предъявленным ему обвинением согласился.

Сейчас суд активно допрашивает свидетелей по этому уголовному делу и изучает доказательную базу. На сегодняшнем заседании меру пресечения всем подсудимым продлили до 30 марта. Вера Рабинович все это время должна оставаться под арестом, Жанна Назарова - под домашним арестом, а Виталию Прокофьеву лишь запрещены лишь некоторые действия.

Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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