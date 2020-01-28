2020-01-28T18:00:05+03:00
Происшествия

Еще четыре месяца в СИЗО: суд продлил арест хозяйке кооператива «Вкусно и сытно»

От деятельности данной организации только в Самарской области пострадали около 2000 человек
Евгения ВАСИНА
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Некоторые пострадавшие пришли пришли в суд, узнать судьбу своего делаНекоторые пострадавшие пришли пришли в суд, узнать судьбу своего делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Октябрьский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей Галины Федотовой. Напомним, женщину задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды. С начала июля она была под домашним арестом, 27 ноября прямо из зала суда Галину Федотову отправили в СИЗО. Адвокат обвиняемой подавал апелляционную жалобу в областной суд, однако тот оставил меру пересечения без изменений.

28 ноября суд Октябрьский районный суд продлил срок содержания в СИЗО Галины Федотовой еще на 4 месяца, до 31 мая.

Производственный кооператив «Фабрика продуктов «ВС» существовал на территории области несколько лет. Ранее он назвался «ПК «Народная касса», ПК «Народный». Люди несли туда деньги и надеялись на получение больших процентов – от 13 до 20%. «Вкладчики» были уверены, что вкладывают свои средства в развитие производства. Однако, как показала прокурорская проверка, что прошла в марте 2019 года, производство не могло обеспечить обещанной прибыли, а сама организация имела все признаки финансовой пирамиды.

На данный момент известно, что в лапы недобросовестных предпринимателей попали около 2000 жителей Самарской области. Кроме того филиалы кооператив работали в 10 других регионов России. Общее число пострадавших может быть намного больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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