2020-01-29T14:41:39+03:00
Общество

Готовят к реконструкции: в Самаре возле Фабрики-кухни установили строительные леса

Уже скоро в здании стартуют реставрационные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Александр ХинштейнФото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре в скором времени стартует реконструкция здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой. Там уже начали устанавливать строительные леса. Об этом в среду, 29 января, в своем твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Ремонтно-реставрационные работы необходимо завершить до конца 2021 года. Открытие самарского филиала Третьяковской галереи - все ближе и ближе, - отметил народный избранник.

Напомним, что по итогам электронного аукциона, на который была подана только одна заявка, подрядчиком работ стало АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». За реставрацию Фабрики-кухни организации должны заплатить 1,38 млрд рублей. Подрядчику необходимо восстановить кровлю, фасады, входную группу, витражное остекление, ограждение лестниц, а также сделать отопление, вентиляцию, систему кондиционирования, водопровод, канализацию и другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десять вопросов о фабрике-кухне в Самаре: когда вернутся серп и молот?

Здание стоит без крыши и разрушается на глазах (подробности)

Ни серпа, ни молота: в областных архивах нашли проект строительства самарской фабрики-кухни 1929 года

Документы раскрывают историю появления знаменитого здания на улице Ново-Садовой (подробности)

Решение принято: самарская фабрика-кухня станет филиалом Третьяковской галереи

Об этом в ходе своего визита в Самару официально объявил и.о. министра культуры РФ (подробности)

На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны

Подрядчик должен будет реконструировать здание до конца октября 2021 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: глава Самарского бюро медсоцэкспертизы извинился за высказывание о «лже-инвалидах»
Задолжали почти 600 млн рублей: в Самаре назвали самых крупных неплательщиков за тепло среди УК
Самарцы смогут увидеть нашумевшую мелодраму «Маленькие женщины» раньше, чем картина выйдет в прокат
Самарская область получит миллиард на оцифровку дорог и транспорта
В Самаре безработный продавец пиротехники пытался подкупить полицейского фейерверком
Готовят к реконструкции: в Самаре возле Фабрики-кухни установили строительные леса
В Самаре водитель «Ауди» отправил в больницу 88-летнюю пенсионерку
Жителей Самары предупредили, что обледенение дымоходов увеличивает риск отравления угарным газом
В Тольятти нашли 183 кг просроченной семги и более 1,3 т речной рыбы без документов
В Самарской области неизвестный избил 16-летнюю девушку, возвращавшуюся домой
Тольяттинская спортсменка стала пятикратной победительницей первенства России по фехтованию
В Самарской области хотят сократить сроки доставки писем и посылок
В Самарской области виновник ДТП выплатил компенсацию пострадавшей стороне только после ареста авто
«Крылья Советов» объявили список игроков, которые полетели на второй сбор в Турцию
В Самаре хотят создать музей трудовой славы Безымянки, где в годы войны выпускали самолеты Ил-2