Готовят к реконструкции: в Самаре возле Фабрики-кухни установили строительные леса

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:41:39+03:00

Уже скоро в здании стартуют реставрационные работы

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В Самаре в скором времени стартует реконструкция здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой. Там уже начали устанавливать строительные леса. Об этом в среду, 29 января, в своем твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Ремонтно-реставрационные работы необходимо завершить до конца 2021 года. Открытие самарского филиала Третьяковской галереи - все ближе и ближе, - отметил народный избранник.

Напомним, что по итогам электронного аукциона, на который была подана только одна заявка, подрядчиком работ стало АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». За реставрацию Фабрики-кухни организации должны заплатить 1,38 млрд рублей. Подрядчику необходимо восстановить кровлю, фасады, входную группу, витражное остекление, ограждение лестниц, а также сделать отопление, вентиляцию, систему кондиционирования, водопровод, канализацию и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU