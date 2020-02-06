В Самаре вырастет цена на питьевую воду
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области внес изменения в тарифы на воду в Красноглинском районе. Текущий тариф установлен на уровне 28,09 рублей за питьевую воду и 27,41 рублей – за водоотведение.
– В поселках Береза и Прибрежный стоимость кубометра питьевой воды составит 28,93 рубля, а водоотведение – 28,27 рублей, – говорится в документах правительства Самарской области.
Соответствующие тарифы вступят в силу с 1 июля текущего года. Цены установлены с учетом коммунальных нужд, а также полива дачных участков.
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ИСТОЧНИК KP.RU