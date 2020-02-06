Хотели сделать попрошайкой: обидчики инвалида в Тольятти получили наказание

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:10:31+03:00

Подсудимый проведет в тюрьме шесть лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из них не дожил до суда

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В Тольятти состоялся суд над жителями Чапаевска, которых обвиняли в похищении человека. Дело в том, что злоумышленники выследили в Автозаводском районе города местного жителя-инвалида. У мужчины после ампутации не было обеих ног.

– Проследовав за ним до самого дома, угрожая физической расправой, они насильно усадили его в автомобиль и направились в Чапаевск. Там преступники планировали заставить его работать попрошайкой, – сообщили в прокуратуре региона.

Суд вынес наказание одному из обвиняемых в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй подсудимый не дожил до суда: дело в отношении него прекратили в связи с его смертью.

Ранее «КП-Самара» писала полную историю этого происшествия. Стало известно, что подсудимый являлся многодетным отцом.

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ИСТОЧНИК KP.RU