2020-02-06T10:10:31+03:00
Происшествия

Хотели сделать попрошайкой: обидчики инвалида в Тольятти получили наказание

Один из них не дожил до суда
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Подсудимый проведет в тюрьме шесть летПодсудимый проведет в тюрьме шесть летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти состоялся суд над жителями Чапаевска, которых обвиняли в похищении человека. Дело в том, что злоумышленники выследили в Автозаводском районе города местного жителя-инвалида. У мужчины после ампутации не было обеих ног.

– Проследовав за ним до самого дома, угрожая физической расправой, они насильно усадили его в автомобиль и направились в Чапаевск. Там преступники планировали заставить его работать попрошайкой, – сообщили в прокуратуре региона.

Суд вынес наказание одному из обвиняемых в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй подсудимый не дожил до суда: дело в отношении него прекратили в связи с его смертью.

Ранее «КП-Самара» писала полную историю этого происшествия. Стало известно, что подсудимый являлся многодетным отцом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбежал из клана попрошаек: цыгана, похитившего безногого инвалида в Тольятти, хотят отправить за решетку на 7 лет

На скамье подсудимых по громкому уголовному делу были два человека, второй похититель до приговора не дожил (подробности)

Его заставляли попрошайничать: в Тольятти среди белого дня похитили безногого мужчину

Правоохранителям повезло, что сожительница пострадавшего успела заметить машину похитителей и вовремя обратилась в полицию (подробности)

В Тольятти трое похитили безногого мужчину, чтобы сделать из него уличного попрошайку

Три дня назад похищенный инвалид вернулся домой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В бюджете Самары не заложены средства на строительство трамвайной линии до Крутых Ключей
В Зубчаниновке при пожаре в частном доме погибла 83-летняя пенсионерка
Хотели сделать попрошайкой: обидчики инвалида в Тольятти получили наказание
В Самаре запустили новый большой автобус на метане
Покушал перед арестом: в Самарской области мужчина украл у знакомой пакет гречки и приправу
В Самаре вырастет цена на питьевую воду
Гандбольная «Лада» разгромила столичный «Луч»
В Самаре чиновники пообещали отремонтировать мост в Зубчаниновке с «лунными кратерами»
Стала известна судьба пропавшего подростка в Отрадном
Пьяный самарец угнал у пенсионера иномарку, пока тот чистил парковочное место
Вокруг лед и все в дыму: на Волге под Самарой загорелся «Хивус» с 5 пассажирами
«Они туда труп спрятали?» Жителей Самары возмутил водитель, который поставил черный мешок посреди перекрестка
В Самарской области наводят мосты между властью и обществом: что о послании Дмитрия Азарова думают политологи
В Самарской области бурильщик и разнорабочий задержаны за изнасилование молодой девушки
Он ее почти раздавил! В Тольятти женщина упала под колеса «Гранты»
«Мистер Вселенная» из Самары снялся в комедии про сокровища Степана Разина
В Самаре бесследно исчез ребенок с необычным именем
В историческом центре Самары могут построить современный медицинский комплекс
Бывший голеадор самарских «Крыльев Советов» Соболев дебютировал за «Спартак»
В Самарской области бывшего участкового-взяточника оштрафовали на 550 тысяч рублей
От родителей до государства один клик: в Самаре рассказали, как проходит цифровизация услуг в ЗАГСе
Раздолье для каратистов и бойцов ММА: в Тольятти заработал новый спорткомплекс
Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах