В Самарской области селянам дадут денег за отобранных из-за АЧС свиней

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:13:14+03:00

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Правительство Самарской области выделило из своего резервного фонда 1,38 млн рублей тем животноводческим хозяйствам, у которых забрали свиней из-за африканской чумы. Речь идет о селах Кошки, Залесье, деревне Долиновка, станции Погрузная, деревне Лузановка, деревне Левый Салаван в Кошкинском районе.

- Социальные выплаты будут направлены на банковские счета получателей. Контроль за выполнением возложен на департамент ветеринарии, - говорится в постановлении правительства Самарской области.

Согласно документу, владельцам отобранных свиней в зависимости от их количества выделят суммы в размере от 5 до 109 тысяч рублей. Напомним, что ранее в охотхозяйстве на территории Кошкинского района начали находить трупы кабанов. Специалисты выяснили, что они погибли от вируса африканской чумы. В итоге там ввели карантин, а из буферной зоны забрали всех свиней, чтобы не допустить распространения заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU