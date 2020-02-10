Самарское УФАС проверит подскочившие цены на медицинские маски в аптеках

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:24:49+03:00

В ФАСе пообещали еженедельно следить за ценами на маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость изменилась после новостей о коронавирусе

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В Самаре сотрудники антимонопольной службы проверят цены на маски, которые внезапно взлетели после новостей о коронавирусе и увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- Мы направили в торговые сети, которые занимаются розничной продажей медицинских масок в регионе, запросы информации. Им необходимо будет предоставить сведения о динамике цен на маски за январь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Как отмечают в ведомстве, если в действиях аптечных сетей выявят признаки нарушения антимонопольного законодательства, то специалисты примут все необходимые меры. Также в ФАСе добавили, что мониторить цены на медицинские маски они будут еженедельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU