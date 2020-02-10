2020-02-10T09:24:49+03:00
Общество

Самарское УФАС проверит подскочившие цены на медицинские маски в аптеках

Стоимость изменилась после новостей о коронавирусе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В ФАСе пообещали еженедельно следить за ценами на маскиВ ФАСе пообещали еженедельно следить за ценами на маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре сотрудники антимонопольной службы проверят цены на маски, которые внезапно взлетели после новостей о коронавирусе и увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- Мы направили в торговые сети, которые занимаются розничной продажей медицинских масок в регионе, запросы информации. Им необходимо будет предоставить сведения о динамике цен на маски за январь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Как отмечают в ведомстве, если в действиях аптечных сетей выявят признаки нарушения антимонопольного законодательства, то специалисты примут все необходимые меры. Также в ФАСе добавили, что мониторить цены на медицинские маски они будут еженедельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасный китайский коронавирус угрожает самарцам

Самара вошла в десятку российских городов, подвергающихся наибольшей опасности заражения болезнью, которая поразила уже сотни людей (подробности)

Коронавирус не пройдет? В аэропорту Курумоч появились санитарные посты для проверки прилетающих пассажиров

Пока что пассажиров с подозрениями на инфекцию не нашли, но продажу туров в Китай на всякий случай приостановили (подробности)

«Что вы хотите – коронавирус!»: куда исчезли медицинские маски из самарских аптек

Когда напуганные слухами горожане смели маски с прилавков, предприимчивые коммерсанты мигом задрали ценник (подробности)

«Нет никакого коронавируса»: сбежавшая с ребёнком из больницы самарчанка рассказала, зачем сделала это

В минздраве региона рассказали об анализах беременной женщины, которую в сети обвинили во всех грехах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из дома на Некрасовской из-за пожара эвакуировали 7 человек
Самарцев зовут приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца
Самарское УФАС проверит подскочившие цены на медицинские маски в аптеках
В Самарской области приставы помогли виновнице ДТП вспомнить о долге перед пострадавшей стороной
В Тольятти продавец аксессуаров для сотовых телефонов пытался дать взятку полицейскому
«Даже лошади отказываются ходить по льду»: очевидцы засняли на видео борьбу хозяина с питомцем в самарском дворе
Летнюю космическую школу Самарского университета поддержит ООН
«Лада» вышла в плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации
«Самара» обыграла «Университет-Югру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги
Директор самарского филиала Третьяковки рассказал, как идет реставрация Фабрики кухни
В Сызрани из-за течи на магистрали без тепла остались шесть домов
«Лада» обыграла датский «Хернинг-Икаст» в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ
В Самарской области в страшном ДТП погибли два человека
Дым окутал почти весь дом: в Тольятти из пожара в квартире вынесли мужчину
В Самаре легковушка сбила девушку, которая перебегала улицу на красный
На латунные знаки «Город трудовой и боевой славы» в Самаре потратят 2,7 млн рублей