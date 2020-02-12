2020-02-12T11:02:49+03:00
Общество

В Самаре перенесли зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

Виной всему — высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фестиваль хотели провести в "Авроре" 22 и 23 февраляФестиваль хотели провести в "Авроре" 22 и 23 февраляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в предпоследние выходные февраля должен был состояться зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь», однако мероприятие решили перенести. В заявленные сроки — 22 и 23 февраля — фестиваля не будет.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сейчас не рекомендуют проводить мероприятия, предполагающие большое скопление людей. Поэтому администрация «Аврора Молл», где планировалось провести фестиваль, приняла решение перенести его, - сообщили на своей странице в соцсети организаторы мероприятия.

Новые даты «Пластилинового дождя» пока не известны. Их сообщат после того, как стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре перенесли зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»