В Самарской области выросло количество погибших от синтетических наркотиков

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:11:27+03:00

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В Самарской области зафиксировано около 400 случаев отравления людей синтетическими наркотиками. Неутешительную статистику озвучили в четверг, 13 феарля, на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской губернской думы.

Тревожит то, что за год выросла и смертность от синтетических наркотических средств. Если в 2018 году, жертвами «синтетики» стали несколько человек, то в 2019 году, от нее погибло больше сотни жителей региона. В их числе и несколько несовершеннолетних.

Еще одной бедой современности стал «снюс», бестабачная смесь, которой то и дело увлекаются подростки.

Сейчас правоохранители проводят профилактическую работу, чтобы предотвратить распространение этой продукции. Сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, с 25 декабря 2019 года по 20 января 2020 года изъяли 283 партии снюса объёмом около 4 000 единиц. Общая сумма штрафных санкций по итогам проверок составила 975 тыс. рублей, - сообщается на сайте губдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU