2020-02-14T11:41:38+03:00
Общество

«Документы – с нарушениями?»: торги по передаче скорой на аутсорс в Самарской области пытаются оспорить в УФАС

Жалобу в антимонопольное ведомство подала коммерческая компания из Новокуйбышевска
Ольга НОВИКОВА
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Главное - чтобы не пострадало качество скорой помощи.Главное - чтобы не пострадало качество скорой помощи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аукционом на оказание транспортных услуг станции самарской скорой помощи займется УФАС. Жалоба в антимонопольное ведомство поступила 13 февраля. Торги пытается оспорить новокуйбышевское ООО «РБН». В этой фирме, занимающейся в том числе перевозками, изучили конкурсную документацию и сочли, что данные в аукционных бумагах нарушают требования федерального закона о закупках (ФЗ-44).

- Дата рассмотрения этой жалобы пока не определена,- прокомментировали в УФАС по Самарской области.

Интересно, что подвести итоги торгов должны были уже сегодня, 14 февраля. Однако на днях все данные торгов с сайта госзакупок удивительным образом исчезли. Ранее сообщалось, что заявку на участие в нем подала только одна компания.

Напомним, за 937 миллионов рублей компании-подрядчику предлагалось в течение трех лет обеспечивать самарскую станцию скорой помощи 61 специализированным автомобилем, заправлять и чинить машины и содержать штат водителей и механиков. А почти трем сотням водителей и механиков самарской станции предложили перевестись на работу из госучреждения к будущему коммерческому подрядчику, что вызвало протест со стороны сотрудников скорой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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