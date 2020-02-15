«Все идет по графику»: замминистру транспорта РФ рассказали о ходе строительства моста через Волгу у Климовки

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:37:27+03:00

Работы стартовали декабре 2019 года, сейчас строители обустраивают первую береговую опору и рабочий городок

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В пятницу, 14 февраля, Самарскую область посетил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Основной целью его поездки было обсуждение вопросов, связанных со строительством обхода Тольятти и моста через реку Волгу у села Климовка. Они станут частью маршрута «Европа — Западный Китай».

- Строительство моста идет по графику. Возникает масса текущих вопросов, но все они решаемые, и можно сказать с уверенностью, что мы с этими вопросами справляемся, – отметил на совещании с министром транспорта первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, что работы в Шигонском районе начались в декабре 2019 года. За это время строители успели подогнать туда много различной спецтехники и приступили к обустройству подъездных путей. Сейчас же на правом берегу идут работы по устройству буронабивных свай и причальной стенки для подвоза грузов. Также рабочие занимаются сооружением первой береговой опоры и заканчивают обустройство рабочего городка. Иннокентий Алафинов высоко оценил степень готовности региона к основному этапу строительства моста через Волгу.

Отметим, что протяженность моста составит 3,7 км. Вместе с подъездными путями в общей сложности построят около 100 км дороги. Сдать объект в эксплуатацию строители должны к началу 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU