Проект по возвращению трамвайных путей на Хлебную площадь в Самаре почти готов

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:24:28+03:00

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В Самаре вновь подняли вопрос о возвращении трамвайных путей на Хлебную площадь. Власти обещают, что они обязательно вернутся туда, но ждать этого в ближайшее время не приходится. Сейчас все еще идет разработка и согласование соответствующего проекта.

- Планируем сдать проект строительства трамвайных путей до Хлебной площади на государственную экспертизу сметной стоимости в середине марта 2020 года, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Напомним, что трамвайные пути с Хлебной площади убрали из-за строительства Фрунзенского моста и ведущих к нему развязок. Это вызвало недовольство среди местных жителей, но чиновники поспешили успокоить их, что трамвайные пути после завершения всех работ вновь обустроят в этом месте. В дальнейшем же самарцы заметили, что на улице Фрунзе, где проходили рельсы, уложили асфальт. Но и в этот раз сотрудники городской администрации заверили, что все идет по плану. Трамвайные пути вернут в рамках отдельного проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU