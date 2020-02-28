2020-02-28T17:21:09+03:00
Общество

Работникам Самарской станции скорой помощи сохранят действующие условия трудовых договоров

Подписано соответствующее соглашение с компанией, которая будет обслуживать автопарк скорой
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФФото: Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФФото: Twitter.com
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Сотрудники Самарской станции скорой помощи сохранят действующие условия трудовых договоров. Это станет возможно благодаря соглашению о намерениях, которое в пятницу, 28 февраля, подписали Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО «РТ-Скорая помощь». Последняя организация по результатам аутсорсинга будет предоставлять транспортные услуги самарской скорой.

- Соглашение закрепляет обязательства сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи», сохранения всех льгот и увеличения оклада, - сообщили в твиттере представители Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Как ранее сообщалось, компания «РТ-Скорая помощь» будет технически обслуживать автомобили скорой помощи, закупать их и наполнять медтехникой. Предполагается, что организация предоставит станции скорой помощи полностью оснащенные машины с водителями. Всего - 61 авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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