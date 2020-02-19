2020-02-19T20:31:30+03:00
Общество

Врачи налево, машины направо: Жителям Самары скорую помощь окажет "Ростех"

Структура РТ-Скорая помощь собирается заниматься закупкой авто, оснащением их медоборудованием и техобслуживанием. Делать это компания намерена по всей стране
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новая организация займется техобслуживанием скорой помощиНовая организация займется техобслуживанием скорой помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Определилась организация, которая займется обслуживанием автопарка скорой помощи в Самаре. В электронном аукционе приняла участие только одна организация, она и признана победителем. Речь идет о новой структуре РТ-Скорая помощь, о создании которой еще в прошлом году объявила госпокрпорация РОСТЕХ и АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу". В сообщении говорилось, что новая компания будет технически обслуживать специализированные автомобили, закупать их и наполнять медтехникой, поставлять в регионы России, а также займется транспортным содержанием автопарка.

Конечно, у корпорации есть и свой интерес. Здесь признаются, что им необходимо загрузить мощности предприятий гражданской продукцией, проведя диверсификацию.

РТ-Скорая помощь и непосредственно сама станция скорой помощи будут сотрудничать так, как прописано в контракте. У самой организации сферы здравоохранения машин не будет, также как и водителей в штате. Станция закажет транспортные услуги у РТ-Скорая помощь. Условия прописаны в контракте: 61 машина, полностью оснащенные, с водителями. За три года за услуги заплатят почти миллиард рублей.

В контракте, кстати, прописаны жесткие требования и к машинам, и к работе водителей. За ними оставляют все обязанности, которые они выполняли, работая в самой скорой помощи. Сами водители, которых переводят на работу в новую структуру, не сильно довольны: как сообщают представители профсоюза "Действие" их волнует, что они потеряют блага, которыми пользовались, работая в госорганизации. Однако, накануне в Федеральной антимонопольной службе заявили, что не видят нарушений в процедуре торгов.

Предполагается, что РТ-Скорая помощь будет работать по всей стране и в разных регионах. И это поможет улучшить состояние автопарка скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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