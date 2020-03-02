В Самаре проведут служебную проверку по ДТП с трамваем у «Апельсина»

2 Март 2020 2020-03-02T13:06:49+03:00

В администрации Самары надеются, что таких случаев больше не повторится Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В происшествии никто не пострадал, кроме кондуктора, которая выпрыгнула из транспорта на полном ходу

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Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов во время оперативного совещания с главой Самары Еленой Лапушкиной заявил, что по факту происшествия с трамваем рядом с ТЦ «Апельсин» проводится служебная проверка. Напомним, 27 февраля пустой трамвай на полном ходу сошел с рельсов и упал на парковку. Пострадали пять автомобилей.

– Прошу доложить мне, а также предоставить информацию о мерах, которые будут приняты для того, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, – сказала глава Самары.

Ранее стало известно, что в тот момент, когда трамвай поехал без водителя, в салоне находилась кондуктор, которой пришлось выпрыгивать на ходу. Она ушибла руку. Насколько известно водитель трамвая почувствовала неладное еще в начале пути. На остановке «Детская больница» она высадила всех пассажиров, а кондуктор осталась в салоне. Пока вагоновожатая проверяла, что случилось с трамваем, вагон сорвался с места и покатился дальше. Он развил большую скорость и на повороте в районе «Апельсина» вылетел с рельсов. Трамвай проскочил между двух столбов, чудом их не задев, и упал на припаркованные машины. К счастью, на момент происшествия в авто никого не было. В ТТУ пообещали автомобилистам возместить причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU