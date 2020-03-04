2020-03-04T15:13:05+03:00
Общество

«Щебенку нужно сыпать через день»: в Самаре решали, что делать с ямами на Заводском шоссе

Также подрядчики обещали доработать проект дороги и завершить реконструкцию к ноябрю 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобили просто тонут в ямахАвтомобили просто тонут в ямахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжают разбираться с разрушенным Заводским шоссе. Подрядчик, который прямо сейчас выполняет реконструкцию магистрали, уже начал засыпать дорогу щебнем, но этой меры не хватает надолго. Недавно на проблемном участке побывали представители городской администрации Самары и депутаты гордумы, сообщает ТЕРРА. Они поговорили с местными автомобилистами, которые уверены, что засыпать ямы нужно через день. Представитель подрядчика рассказал, что сюда уже привезли 160 тонн щебня.

- Подсыпали ямы, которые сильнее всего разрослись после таяния снега. 40-70% удалось ликвидировать. Хотя, конечно, сделать дорогу ровной как асфальт мы не можем, - уточнил он.

Проблемы усилились из-за реконструкции магистрали: она должна стать четырехполосной, для этого нужно перенести коммуникации, а это - земляные работы, которые сделали дорогу непроездной для автомобилистов.

Кроме ям, есть и еще одна проблема - не хватает знаков, регламентирующих движение транспорта. Все это подрядчики обещают исправить. Изменения есть в планах, а сам проект дороги доработают.

Укладку коммуникаций должны завершить уже в конце апреля, а в целом работы - в ноябре 2020 года. Напомним, недавно отчаявшиеся автомобилисты запустили флешмоб с просьбой спасти Заводское шоссе. Журналист КП-Самара лично убедилась в его непроходимости на эту неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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