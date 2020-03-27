2020-03-27T18:36:17+03:00
Общество

Как будут работать МФЦ в Самарской области с 28 марта по 5 апреля

Стало известно, как будут работать МФЦ Самарской области на неделе с 28 марта по 5 апреля
Евгения ВАСИНА
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Государственные услуги предлагается получать онлайнГосударственные услуги предлагается получать онлайнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Угроза распространения короновирусной инфекции и указ президента внесли поправки в работу МФЦ Самарской области. Если ранее услуги можно было получить по предварительной записи, то с 30 марта по 3 апреля многофункциональный центры в нашем регионе совсем приостановят прием граждан. Все для того чтобы люди как можно меньше контактировали и у вируса просто не было шансов распространится в нашей области.

В УВМ ГУ МВД России по Самарской области также не рекомендуют лично приходить за необходимыми справками, а заказывать их через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ведь так будет не только безопаснее, но и удобнее.

Напомним, также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции временно приостановили работу офисы обслуживания Средневолжская газовая компания и «Самарагорэнергосбыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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