Пообещали выплаты: в Самарской области решили не достраивать две проблемные долевки

4 Апр 2020 2020-04-04T10:37:30+03:00

Секция Б на Димитрова должна была стать 10-этажкой, но ее строительство бросили на полпути Фото: Twitter.com

Это дома на Димитрова в Самаре и на Южной в Петра Дубраве

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В Самарской области еще две проблемные долевки признали нецелесообразными для достройки. Речь идет о секции Б жилого комплекса «Димитрова, 74А» в Самаре и проблемный объект в поселке Петра Дубрава, на улице Южной, 3. Дольщикам этих домов пообещали выплаты.

- Согласно постановлению правительства Самарской области, дольщикам, удовлетворение которых невозможно в связи с признанием нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемного объекта, будут предложены денежные выплаты или удовлетворение прав требований вне проблемного объекта, - сообщили в твиттере представители регионального министерства строительства.

Теперь дольщикам секции Б на улице Георгия Димитрова, 74А, которая должна была стать десятиэтажкой, но «выросла» только до 4 с половиной этажей, а также дольщикам объекта в поселке Петра Дубрава нужно будет обратиться в минстрой и подать заявление на предоставление господдержки. Сделать это можно будет после отмены режима самоизоляции, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU