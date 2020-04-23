Коронавирус в Самаре, последние новости на 24 апреля 2020 года: болезнь пришла в отдаленные районы, первая смерть

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе становится все более сложной. Количество зараженных растет, география распространения инфекции ширится. Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Самаре на 24 апреля 2020 года, которые нужно знать и можно обсудить с коллегами и близкими

Количество зараженных коронавирусом в Самаре на 24 апреля 2020 года

На утро 24 апреля зафиксировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зараженных 141 человек.

В Самаре прибавилось новых пациентов, всего же здесь 58 заболевших. В регионе появилось еще три территории, где также выявили зараженных: это Клявлинский и Камышлинский районы и Октябрьск. Везде нашли по одному зараженному.

Среди новых заболевших один прибывший из Норвегии, 16 человек ранее лежали в больницах с ОРВИ и пневмониями, а обследование выявило у них еще и коронавирус. Таких случаев появляется все больше. Семь пациентов больницы №4 также оказались заражены коронавирусом, заболел и один врач. В итоге учреждение отправили на карантин на 14 дней.

Также в Самаре зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Пожилой мужчина страдал сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и имел в анамнезе перенесенную онкологию. Сейчас проводятся патологоанатомические исследования и после этого случай может появиться в официальной статистике.

Не все зараженные переносят коронавирус тяжело. У многих заболевание протекает бессимптомно. Своим опытом с КП-Самара поделилась Алена, которая сейчас живет в Москве и болеет коронавирусом дома.

Путешественники возвращаются домой

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В Самару из Казани привезли путешественников с Гоа. Всех разместили в обсерваторе в Тольятти. 26 и 27 апреля в Самару прибудут еще два борта - из Тайланда и с Бали. Домой вернут еще 140 туристов, тех, кто живет в других регионах, заберут местные власти, наших же поместят под двухнедельный карантин. Дмитрий Азаров особенно подчеркнул: это важно, никаких послаблений ни для кого не будет.

Самоизоляция в Самарской области - новые правила, старые обязанности

Пока что режим самоизоляции в Самаре и Самарской области действует до 30 апреля. Главный санитарный врач региона считает, что оснований отменять его - нет. Пик должен настать через 1-2 недели, не раньше.

Накануне стало известно, что горожан на майские праздники отпустят на дачи, но только на машинах. Кроме того, всех просят не устраивать массовые сборища и по возможности не покидать пределы дачного участка. Возможно, за отдыхающими гражданами даже будут следить с вертолета.

В Роспотребнадзоре тем временем заглянули немного вперед и рассказали, как после карантина и самоизоляции будут открываться заведения общепита. Начнут с маленьких кафе на пять столиков, потом откроют те, кто могут сидеть 20 человек. А вот в привычном режиме все рестораны начнут работать только в том случае, если в регионе вообще не останется зараженных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774860" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Азаров о дополнительных мерах поддержки жителям региона, пострадавшим из-за коронавируса.

В регионе в режиме обсерваторов работают дома престарелых и пансионаты. Врачи будут дежурить здесь по две недели. Посетителей же попросили к пожилым родственникам не приезжать, дабы не делать жертву медиков напрасной.

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