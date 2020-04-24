20 человек в Самарской области лечатся от коронавируса дома в строгой изоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T11:47:40+03:00

Не все пациенты лечатся в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом в пресс-центре «КП-Самара» рассказал представитель минздрава Самарской области

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В Самарской области 20 человек лечатся от коронавируса в домашних условиях, в режиме строгой изоляции. С ними по телефону работают врачи. Такое лечение возможно для бессимптомных носителей коронавируса, которые не имеют никаких тяжелых последствий и симптомов.

- За такими пациентами наблюдают врачи-инфекционисты поликлиник. Они также живут в условиях жесткой изоляции. Это возможно только для людей, которые могут изолироваться дома, не будут общаться с другими людьми, в том числе с родственниками, - отметил представитель минздрава Самарской области Илья Сиротко.

Также он объяснил, что люди, почувствовав симптомы COVID-19, должны обратиться к врачу по телефону. Уже там решат, как действовать дальше: приедут специалисты, возьмут анализы, затем будет принято решение: нужно ли госпитализировать пациента, или он может остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU