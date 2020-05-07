Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 мая 2020 года: вирус проник в общежития СамГТУ

В Самарской области уже почти семьсот зараженных, еще трое человек выздоровели, инфекцию нашли в общежитиях политеха, пациент четвертой горбольницы рассказал о своем "карантинном" опыте. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 7 апреля 2020 года - в нашем ежедневном дайджесте.

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 7 мая 2020 года

На утро 7 мая в Самарской области было зафиксировано 676 случаев заражения коронавирусом. За сутки было найдено 81 новый случай COVID19, 27 из них было зафиксировано в Самаре. На интерактивной карте можно посмотреть, как распределены случаи заражения по территории региона.

За сутки большая часть зараженных была найдена среди контактных лиц. Еще двое заболевших - приезжие из Москвы и ЯНАО.

Выздоровели от коронавируса на данный момент 72 человека, скончались шесть человек.

За сутки было проведено 2821 исследование на коронавирус, всего же было проведено около 60 тыс. тестирований.

В регионе принимать больных готовы 2401 койки. 1315 из них с кислородом.

За сутки выздоровели три человека в Самаре, один из них лечился амбулаторно, еще двое лежали в больнице, но переносили заболевание достаточно легко.

Стало известно, что в Самаре коронавирусом заболели три студента в общежитиях СамГТУ и вахтер. Журналисты КП-Самара выяснили все обстоятельства этого ЧП. На данный момент все участники истории чувствуют себя достаточно хорошо.

Житель Самары, который оказался в период карантина в больнице №4, рассказал, как медицинское учреждение переживало карантин. Он также поделился стихами, которые написал специально для медсестры из своего отделения.

В Самаре творческим людям предлагают принять участие в конкурсе на эскиз памятника врачам, которые спасают мир от коронавируса. После того, как будут найдены победители конкурса, будет принято решение, где установить памятник.

В Самарской области готовятся понемногу снимать ограничения, которые вводились из-за коронавируса. Решения обсуждали на заседании оперативного штаба региона. Дмитрий Азаров отметил, что все шаги будут предприниматься совместно с Роспотребнадзором. В целом шаги регионального правительства совпадают с теми, которые предложил главный санитарный врач. Это трехэтапная система, на каждом этапе будут сниматься только ряд ограничений.

Пока же режим самоизоляции в регионе все еще действует. И за сутки полиция выявила около ста нарушителей.