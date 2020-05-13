Дистанционное обучение в Самарской области продолжится

13 Май 2020 2020-05-13T00:15:10+03:00

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В Самарской области министерство образования и науки рассказало, что с 12 мая школьники региона будут обучаться дистанционно, также как и раньше. Тоже самое касается учеников в техникумах и колледжах. Для обучения будут применяться все дистанционные технологии.

При этом в детских садах будут работать дежурные группы - для того, чтобы определить туда ребенка, нужно написать заявление и указать в нем, что вы работаете.

В министерстве образования сообщили, что к очной форме обучения школьники смогут вернуться как только Роспотребнадзор даст соответствующие рекомендации.

Ранее в Самарской области объяснили, как будет проходить ЕГЭ-2020 в том случае, если ограничения по коронавирусу не снимут. Школьники в этом случае будут в масках, а воздух в классе будет обеззараживаться специальным оборудованием.

КП-Самара уже писала, как осваивают дистанционные технологии самарские учителя и как в первые дни чувствовали себя родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU