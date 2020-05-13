2020-05-13T00:15:10+03:00
Общество

Дистанционное обучение в Самарской области продолжится

С 12 мая школьники региона продолжат обучаться дистанционно
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Детям придется учиться дистанционно и дальшеДетям придется учиться дистанционно и дальшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области министерство образования и науки рассказало, что с 12 мая школьники региона будут обучаться дистанционно, также как и раньше. Тоже самое касается учеников в техникумах и колледжах. Для обучения будут применяться все дистанционные технологии.

При этом в детских садах будут работать дежурные группы - для того, чтобы определить туда ребенка, нужно написать заявление и указать в нем, что вы работаете.

В министерстве образования сообщили, что к очной форме обучения школьники смогут вернуться как только Роспотребнадзор даст соответствующие рекомендации.

Ранее в Самарской области объяснили, как будет проходить ЕГЭ-2020 в том случае, если ограничения по коронавирусу не снимут. Школьники в этом случае будут в масках, а воздух в классе будет обеззараживаться специальным оборудованием.

КП-Самара уже писала, как осваивают дистанционные технологии самарские учителя и как в первые дни чувствовали себя родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вирусы, учитель в трусах и буллинг от одноклассников: чем еще угрожает детям дистанционное обучение

Разбирались, чем опасны популярные платформы для дистанционного обучения и какой курс молодого бойца нужен ребенку и учителю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение в Самарской области продолжится
Коронавирус в Сызрани, последние новости на 13 мая 2020 года: врачи зафиксировали 125 случаев заражения
В Самаре запретили "разливайки" в жилых домах
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 13 мая 2020 года: новая семья заболевших и лечение на дому
Министр ЖКХ Самарской области ушел на карантин из-за коронавируса
Самарские электрички с 13 мая перестанут работать по графику выходного дня
Самарцам рассказали, как работают школы и детсады с 12 мая
Стало известно, до какого числа в Самаре продлили запрет на посещение кладбищ
В Новокуйбышевске руководитель паблика в соцсетях разместила фейк про коронавирус и поплатилась
Стало известно, когда МФЦ Самарской области начнут оказывать услуги в полном объеме
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Самарских предпринимателей приглашают на бесплатный практикум по CRM-маркетингу
"Нам нужны еще 700 коек": Дмитрий Азаров о выходе Самарской области на первый этап снятия ограничений
В Самарской области еще 26 человек вылечились от коронавируса
Стало известно, сколько пациентов в Самарской области лечится от коронавируса дома
Самарским бизнесменам расскажут, как выйти на экспорт
На улице Куйбышева в Самаре появятся новые деревья
Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, когда встречался с президентом РФ
До конца лета в Самаре построят скейт-парк в Управленческом