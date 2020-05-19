2020-05-19T00:14:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 19 мая 2020 года: еще одна смерть и новый госпиталь для больных

Узнаем и рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 19 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре делают все больше и больше анализов на коронавирусВ Самаре делают все больше и больше анализов на коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще одна жертва инфекции, госпиталь в клиниках медуниверситета, больше 100 тысяч тестов - эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 19 мая рассказываем честно и без прикрас.

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 19 мая 2020 года

Число зараженных коронавирусом в Самаре и области достигло 1503 случаев. при этом из больниц уже выписались 365 человек, все они поправились и у них уже по три отрицательных теста.

За последние сутки заболели 66 человек. 26 из них заболели в Самаре. Всего в областной столице 570 пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за все время.

На интерактивной карте распространения коронавируса в Самарской области можно увидеть, в каких районах пока еще нет инфекции.

2/3 заболевших за последний день выявили среди пациентов, которые уже наблюдались у врачей с ОРВИ и пневмонией.

Всего за сутки медики провели 4699 лабораторных исследований. А за все время - более 100 тыс. тестов было проведено специалистами.

Также 18 мая стало известно о том, что скончался еще один пациент с коронавирусом - это была 56-летняя женщина, которая страдала заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

В Самарской области продолжают наращивать количество коек для пациентов с коронавирусом. Принимать больных будут в клиниках СамГМУ - как там все устроено, посдсмотрела журналистка КП-Самара.

Самоизоляция из-за коронавируса в Самаре

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая. В целом это означает, что по-прежнему не работают кафе и рестораны, развлекательные центры, спортцентры, бассейны и частные бани. А вот магазинам площадью до 400 кв.м. и с отдельным входом разрешили открыться и в понедельник многие горожане обрадовались тому, что открылись их любимые магазины одежды и обуви.

Также в Самаре уже с 16 мая работают кладбища - запрет на их посещение отменили.

Теперь жителям Самары разрешили гулять по 2 человека с соблюдением социальной дистанции, заниматься спортом по несколько человек с соблюдением всех эпидемиологических норм. Также стало известно, что в Самарской области открылся национальный парк "Самарская Лука". Пока что можно только покупать индивидуальные билеты, а вот на экскурсии ходить нельзя и групповые прогулки также запрещены.

Все парки в городах также открыты для посещений. По-прежнему нельзя играть на детских площадках или пользоваться аттракционами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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