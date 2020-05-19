Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 мая 2020 года: подтвердились 65 случаев

19 Май 2020 2020-05-19T11:17:18+03:00

По данным на 19 мая 2020 года в Самарской области появилось 65 новых случаев заражения

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 65 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1586 человек. 365 из них выздоровели, 11 – скончались. В области скончался еще один пациент.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9263 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 3545 жителей, в Московской области – 898. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 453 и 260 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 299941 человек, 76130 пациентов выздоровели (5921 за прошедший день), 2837 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 115 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 25 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дайте мне иммунитет, и я обниму мир: как я проходила анализ на антитела к коронавирусу в Самаре

С 18 мая начали брать тест на антитела к коронавирусу в Самаре. Кому стоит сдать, и что для этого нужно (подробности)

Коронавирус в Самаре, последние новости на 19 мая 2020 года: еще одна смерть и новый госпиталь для больных

Узнаем и рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 19 мая 2020 года (подробности)

Палатка для переодевания и труба жизни: как Клиники СамГМУ готовятся к приему больных с коронавирусом

Врачи рассказали, как хорошо подходит для приема больных с COVID-19 инфекционный корпус 1935 года и показали костюмы, в которых будут работать 4-часовые смены [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU