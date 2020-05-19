Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 мая 2020 года: подтвердились 65 случаев
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 65 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 1586 человек. 365 из них выздоровели, 11 – скончались. В области скончался еще один пациент.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9263 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 3545 жителей, в Московской области – 898. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 453 и 260 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 299941 человек, 76130 пациентов выздоровели (5921 за прошедший день), 2837 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 115 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 25 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU