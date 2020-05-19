71% самарцев болеют коронавирусом бессимптомно или в легкой форме

19 Май 2020 2020-05-19T22:18:03+03:00

19 мая в Самарской области от коронавируса вылечились 54 пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным минздрава, лишь 4% пациентов болеют COVID-19 в тяжелой форме

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В Самарской области с начала пандемии коронавируса всего зафиксировано 1503 случаев заболевания COVID-19, при этом 322 человека уже выздоровели.

Но в регионе продолжают увеличивать число медиков, учреждений и мест для новых пациентов - на сегодняшний день в регионе готовы 3163 койки. Часть из них оборудованы кислородом - 1622 штуки, еще 405 коек предназначены для "тяжелых" больных - они реанимационные.

- 4% заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 20 человек подключены в ИВЛ, - рассказал сегодня на заседании оперативного штаба врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

25% пациентов, по данным минздрава, находятся в состоянии средней тяжести, а у 71% болезнь и вовсе протекает бессимптомно или в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU