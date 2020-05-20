В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T12:13:40+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о заболевших в столице региона. По данным на сегодня, 20 мая, в Самаре появилось 49 новых инфицированных.

– 17 из них ранее контактировали с уже заболевшим человеком. Еще у 32 человек COVID-19 был обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ», – говорится в сообщении.

Самаре продолжает лидировать среди других городов и районов области. На сегодняшний день в столице губернии зафиксировано 640 заболевших коронавирусом. На втором месте Тольятти. Там 464 пациента. Всего в области 1666 инфицированных. 416 из них выздоровели и были выписаны, еще 11 – скончались.

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20 мая на карте распространения коронавируса в регионе стало на одну белую область меньше (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU