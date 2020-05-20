2020-05-20T12:13:40+03:00
Общество

В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом

За сутки в регионе появилось 49 новых заболевших
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в Самаре 640 заболевшихВсего в Самаре 640 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о заболевших в столице региона. По данным на сегодня, 20 мая, в Самаре появилось 49 новых инфицированных.

– 17 из них ранее контактировали с уже заболевшим человеком. Еще у 32 человек COVID-19 был обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ», – говорится в сообщении.

Самаре продолжает лидировать среди других городов и районов области. На сегодняшний день в столице губернии зафиксировано 640 заболевших коронавирусом. На втором месте Тольятти. Там 464 пациента. Всего в области 1666 инфицированных. 416 из них выздоровели и были выписаны, еще 11 – скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Самарской области остался только один район без коронавируса

20 мая на карте распространения коронавируса в регионе стало на одну белую область меньше (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: "Мы работаем фактически в режиме военного времени"
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 20 мая 2020 года: подтвердились 98 случаев
В Самарской области паводок затопил мост
В центре Самары жители вывесили на балконах плакаты с протестами против признания их дома аварийным
Летом из Самары полетят самолеты в Сочи и Симферополь
В Самаре «Приора» протаранила «Кию» с двумя маленькими детьми
Прокуратура в Самаре проверяет отказ в выплате ко Дню Победы ветерану
60-летний мужчина из Самары залез в окно и ограбил семью
Жителей Самарской области снова могут вернуть домой из-за коронавируса
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 20 мая: устояли только два района
В Самарской области предложили перенести летнюю оздоровительную кампанию
В Самаре собираются перенести Последний звонок до лучших времен
71% самарцев с COVID-19 болеют бессимптомно или в легкой форме
В Самарской области из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение
Губернатор предложил подчиненным пройтись по улицам, чтобы самим увидеть, кто и как соблюдает самоизоляцию
Число выздоровевших в Самаре на 19 мая превысило 400 человек
Стало известно, где именно в Самаре хотят вместо школ построить церкви
В Сызрани во время пожара в частном доме погибли двое
Прокуратура разберется, почему самарский ветеран не получил выплаты ко Дню Победы
В Самаре безработным предложат временное трудоустройство