В Самарской области остался только один район без коронавируса

В Самарской области в еще одном районе нашли коронавирус. Теперь на карте распространения коронавируса в Самарской области осталось только одно белое пятно. Ни одного коронавирусного больного до сих пор не выявили в Елховском районе. А вот Кинель-Черкасский район сдался - здесь нашли первого больного коронавирусом. Об этом стало известно 20 мая.

Количество заболевших в Самаре перевалило за 600 человек - на 20 мая зарегистрировано 640 пациентов. В Тольятти 462 зараженных за все время, в Сызрани 182.

19 мая первого заразившегося коронавирусом нашли в Шенталинском районе.

Посмотреть интерактивную карту с распределением заразившихся по районам можно на нашем сайте.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

Пять районов с самым большим числом заболевших коронавирусом

Ставропольский - 75 человек

Волжский - 38 человек

Красноярский - 19 человек

Сызранский - 13 человек

Безенчукский - 11 человек.

Напомним, что на 20 мая число заболевших в регионе достигло 1666 человек. В Самаре 17 человек выявлены из числа контактных - пока неизвестно, что это за очаг заболевания.

Выздороввели 419 человек, умерли 11 человек.

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