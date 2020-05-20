2020-05-20T13:48:28+03:00
Общество

В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу

Также стало известно, сколько тестов было проведено в регионе
Владислав КИРСАНОВ
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Количество сделанных тестов на новую инфекцию превысило 110 тысячКоличество сделанных тестов на новую инфекцию превысило 110 тысячФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве анализов, сделанных в регионе. Так, за минувшие сутки в губернии было проведено 4436 исследований на COVID-19. Всего таких тестов было сделано 112192.

– Под наблюдением медиков остаются 423 человека. По данным на прошлый день их было 445. Всего в области зафиксировано 1666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.

Отметим, что 419 человек выздоровели и были выписаны, еще 11 скончались. Также в регионе продолжают действовать масочный режим и самоизоляция. Меры ограничения продлятся до конца текущей недели.

Напомним, что 20 мая в Самарской области выявили еще 98 жителей с COVID-19. В оперштабе рассказали, где и как они заразились. Насколько известно, сейчас в регионе остался только один район, до которого не добрался коронавирус, - Елховский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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