В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве анализов, сделанных в регионе. Так, за минувшие сутки в губернии было проведено 4436 исследований на COVID-19. Всего таких тестов было сделано 112192.
– Под наблюдением медиков остаются 423 человека. По данным на прошлый день их было 445. Всего в области зафиксировано 1666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.
Отметим, что 419 человек выздоровели и были выписаны, еще 11 скончались. Также в регионе продолжают действовать масочный режим и самоизоляция. Меры ограничения продлятся до конца текущей недели.
Напомним, что 20 мая в Самарской области выявили еще 98 жителей с COVID-19. В оперштабе рассказали, где и как они заразились. Насколько известно, сейчас в регионе остался только один район, до которого не добрался коронавирус, - Елховский.
ИСТОЧНИК KP.RU