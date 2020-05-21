2020-05-21T12:53:51+03:00
Общество

Стала известна дата оглашения приговора бывшему прокурору Олегу Анищенко

Решение по громкому коррупционному делу суд вынесет в июне
Александра БУДАЕВА
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Бывший зампрокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко вины не признает и обвиняет ФСБ в провокацииБывший зампрокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко вины не признает и обвиняет ФСБ в провокацииФото: Александра БУДАЕВА
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В Промышленном районном суде подошло к концу рассмотрение громкого уголовного дела - бывшего зампрокурора Промышленного района Самары судят за получение взятки. Судебное следствие окончено, прения сторон состоялись, суд удалился в совещательную комнату. Огласить приговор по этому делу планируют 8 июня.

Напомним, по версии следствия, Олег Анищенко получил взятку за то, чтобы уголовное дело о незаконном игорном бизнесе не было переквалифицировано его подчиненными на более тяжкую статью. Деньги передались через его знакомого - Владимира Коршикова. Как следует из материалов дела, 6 декабря 2018 года тот передал 200 тысяч рублей Анищенко, после чего прокурора задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Анищенко обвинили в получении взятки, Коршикова - в посредничестве во взяточничестве. На суде они свою вину не признали, но гособвинитель Анастасия Коганова посчитала, что во время судебного следствия доказательств их вины было исследовано предостаточно, поэтому запросила Анищенко 8 лет колонии строгого режима, а Коршикову - 6 лет колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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