Самаре не разрешают снимать ограничения из-за коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T19:32:33+03:00

Заболеваемость в регионе пока слишком высокая

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21 мая на очередном заседании регионального оперативного штаба обсудили ситуация с заболеваемостью в Самарской области. Как констатировала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, заболеваемость коронавирусом в области пока не снижается. Только за 20 мая было выявлено 98 новых случаев, а в ближайшие дни этого значение может быть вновь достигнуто и даже «побито».

Из-за такого роста заболеваемости, по оценке Роспотребнадзора, Самарская область пока не может выйти на первый этап снятия ограничений.

- Коэффициент распространения инфекции по-прежнему 1,1, а для первого этапа необходим коэффициент не более 1.0. Вместе с тем остальные параметры - состояние свободного коечного фонда и объёма проводимых тестирований - соответствуют критериям, - отметила Светлана Архипова.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тыс. - 54,66, но в некоторых муниципалитетах он выше среднеобластного. Так ситуация обстоит в Сызрани, Ставропольском районе, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызранском районе и в Самаре.

Отметим, за прошедший день в области зафиксировано еще два случая гибели людей. Общее число умерших составляет 13 человек. Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 1740 человек, 539 человек вылечились. Так же стало известно, где и как заразились COVID-19 новые 74 пациента, выявленные на 21 мая.

Минимум до 25 мая в Самарской области продлен режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU