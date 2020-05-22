2020-05-22T14:05:26+03:00
Общество

Оперштаб рассказал, сколько жителей Самарской области нарушило самоизоляцию за минувшие сутки

Ограничительные меры в регионе продлятся как минимум до 25 мая
Владислав КИРСАНОВ
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За прошедшие сутки выявлено 80 нарушителейЗа прошедшие сутки выявлено 80 нарушителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал о выявлении нарушителей самоизоляции в регионе. За прошедшие сутки органы власти обнаружили 80 таких граждан.

– Сотрудники полиции составили протоколы на 43 человек, транспортная полиция – на двоих. Органы муниципальной и исполнительной власти зафиксировали 27 и 8 нарушений соответственно, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Самарской области 1814 заболевших коронавирусом. В пятницу, 22 мая, стало известно о еще 74 жителях, у которых выявили COVID-19. Большинство из них - жители крупных городов региона. На данный момент 539 человек перебороли опасную инфекцию, 14 пациентов, к сожалению, скончались. Также выросло число тех людей, которые сейчас находятся под наблюдением медиков.

Масочный режим, социальное дистанцирование и другие ограничительные меры в регионе продлятся минимум до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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