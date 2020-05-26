Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован

26 Май 2020 2020-05-26T14:37:39+03:00

Пожарные более пяти часов боролись с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный штаб МЧС отчитался о завершении тушения пожара под Самарой

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 мая, произошел крупный пожар в поселке Яицкое под Самарой. Там ранним утром загорелись сразу 11 домов, порядка 100 человек остались на улице. Несмотря на масштаб распространения огня, удалось избежать жертв и пострадавших.

– Сообщаем, что огонь удалось полностью ликвидировать, – рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее стало известно, что пламя от строений перекинулось на соседнее поле. Там загорелся камыш на площади 2 гектара. Корреспонденты «Комсомольской правды - Самара» побывали на месте событий, узнали все подробности, а также выяснили, какой будет судьба погорельцев. Также опубликован фото и видеоотчет с места происшествия. Отмечается, что дома сгорели дотла, а среди семей, оставшихся без крова, в основном цыгане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в Яицком под Самарой: огонь перекинулся на камыш

Площадь распространения природного возгорания составляет 2 гектара [видео] (подробности)

Пожар в Яицком под Самарой: сгорели 11 домов, около 100 человек остались на улице

Ранним утром пожар охватил 11 частных деревянных домов. К счастью, все жильцы успели вовремя их покинуть [видео] (подробности)

Крупный пожар в Яицком в Самаре 26 мая 2020: появилось видео и комментарий очевидцев происшествия

Появилось видео крупного пожара в Яицком в Самаре 26 мая 2020: на данный момент пострадали 11 строений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU