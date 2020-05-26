2020-05-26T14:37:39+03:00
Общество

Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован

Региональный штаб МЧС отчитался о завершении тушения пожара под Самарой
Владислав КИРСАНОВ
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Пожарные более пяти часов боролись с огнемПожарные более пяти часов боролись с огнемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 26 мая, произошел крупный пожар в поселке Яицкое под Самарой. Там ранним утром загорелись сразу 11 домов, порядка 100 человек остались на улице. Несмотря на масштаб распространения огня, удалось избежать жертв и пострадавших.

– Сообщаем, что огонь удалось полностью ликвидировать, – рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее стало известно, что пламя от строений перекинулось на соседнее поле. Там загорелся камыш на площади 2 гектара. Корреспонденты «Комсомольской правды - Самара» побывали на месте событий, узнали все подробности, а также выяснили, какой будет судьба погорельцев. Также опубликован фото и видеоотчет с места происшествия. Отмечается, что дома сгорели дотла, а среди семей, оставшихся без крова, в основном цыгане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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