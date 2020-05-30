Коронавирус в Тольятти, последние новости на 30 мая 2020 года: возможны дополнительные меры

30 Май 2020 2020-05-29T23:02:24+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 30 мая 2020 года

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Возможно введение дополнительных ограничений и летние лагеря для школьников. Рассказываем эти и другие важные новости про коронавирус в Тольятти на 30 мая 2020.

За минувшие сутки в регионе выявили 48 новых случаев заражения COVID–19. 9,1% выявленных - жители сельской местности - Волжский, Ставропольский и Шигонский районы. Еще 90,9% — это случаи, зарегистрированные в городах: Самаре, Тольятти, Сызрани.

Из-за негативной эпидемиологической обстановки в Тольятти могут ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба.

Среди дополнительных ограничений рассматривается изменение графика работы межмуниципального транспорта. Если этот вариант примут, транспорт будет ходить с 21.00 до 6.00. Также при росте числа заболевших могут ограничить посещение лесов, набережных, пляжей до конца июня.

Из-за угрозы распространения коронавируса детские лагеря региона закрыты. Ожидается, что они будут готовы принять детей не раньше июля, а пришкольные лагеря - с 3 августа.

Напомним, в Самарской области продлили ограничительные меры до 7 июня включительно. Всего в регионе зафиксировано 2485 случаев коронавируса. 948 человек уже выздоровели. 20 пациентов спасти не удалось.

Наиболее тревожная ситуация по заболеваемости складывается в Сызрани, Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Ставропольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU