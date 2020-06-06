Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 июня 2020 года: 65 заболевших и толпы без масок

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:46:03+03:00

Как в Самаре борются с коронавирусом и кто этому мешает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самаре на 7 июня 2020 года неутешительные. Может быть это и взлет перед падением, но в городе опять рост числа зараженных

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В Самаре заболели коронавирусом за сутки 65 человек. Это на 28% больше, чем за предыдущий день. Тем временем люди активно гуляют в парках и на набережной. Найти тех, кто в масках - не просто, даже в магазинах. Рассказываем о последних новостях про коронавирус в Самаре на 7 июня: не только цифры, но и все, что может быть интересно.

КОРОНАВИРУСНЫЕ ЦИФРЫ (на утро 7 июня)

65 заболевших в Самаре

104 заболевших в Самарской области

77 человек выздоровели

3026 случаев заражения зафиксировано (более 1200 в Самаре)

189060 тестов на COVID провели за все время

В Самаре снова вспышка заболеваемости коронавирусом. 65 зараженных за сутки - это самая большая цифра в июне и за последние 10 дней. В целом ситуация неудивительная: после снятия ряда ограничений, жители отправились гулять по набережным и паркам. Жаркая погода выгнала людей на пляж. Подавляющее большинство людей вернулись на работу. И обычное наблюдение показывает, что в масках в транспорте и в магазинах абсолютное меньшинство пассажиров.

В общем, ситуация с коронавирусом в Самаре на 7 июня 2020 года выглядит достаточно тревожно. При этом приходят последние новости о подготовке Парада Победы, салюта в этот день. Конечно же, на столь крупном мероприятии дисциплину властям удастся поддерживать. Но для людей такие изменения стали спусковым крючком для обычной безответсвенности.

Кстати, все больше больных стали выявлять в ходек профилактического осмотра. Два дня подряд таких пациентов по 17 человек. Лидирует же число зараженных, которых нашли среди тех, кто уже попал под наблюдение врача с пневмонией и ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU