Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 июня 2020 года: 65 заболевших и толпы без масок
В Самаре заболели коронавирусом за сутки 65 человек. Это на 28% больше, чем за предыдущий день. Тем временем люди активно гуляют в парках и на набережной. Найти тех, кто в масках - не просто, даже в магазинах. Рассказываем о последних новостях про коронавирус в Самаре на 7 июня: не только цифры, но и все, что может быть интересно.
КОРОНАВИРУСНЫЕ ЦИФРЫ (на утро 7 июня)
65 заболевших в Самаре
104 заболевших в Самарской области
77 человек выздоровели
3026 случаев заражения зафиксировано (более 1200 в Самаре)
189060 тестов на COVID провели за все время
В Самаре снова вспышка заболеваемости коронавирусом. 65 зараженных за сутки - это самая большая цифра в июне и за последние 10 дней. В целом ситуация неудивительная: после снятия ряда ограничений, жители отправились гулять по набережным и паркам. Жаркая погода выгнала людей на пляж. Подавляющее большинство людей вернулись на работу. И обычное наблюдение показывает, что в масках в транспорте и в магазинах абсолютное меньшинство пассажиров.
В общем, ситуация с коронавирусом в Самаре на 7 июня 2020 года выглядит достаточно тревожно. При этом приходят последние новости о подготовке Парада Победы, салюта в этот день. Конечно же, на столь крупном мероприятии дисциплину властям удастся поддерживать. Но для людей такие изменения стали спусковым крючком для обычной безответсвенности.
Кстати, все больше больных стали выявлять в ходек профилактического осмотра. Два дня подряд таких пациентов по 17 человек. Лидирует же число зараженных, которых нашли среди тех, кто уже попал под наблюдение врача с пневмонией и ОРВИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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