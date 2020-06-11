Коронавирус в Самаре, последние новости на 11 июня 2020 года: новые рекорды и секрет "качелей"

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:03:33+03:00

Самарцы грустят в изоляции, но отказываться от нее рано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обсуждаем самые важные последние новости про коронавирус в Самаре на 11 июня 2020 года. Много интересного

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113 случаев заражения коронавирусом после 46, скачок "контактных" в областной столице - чего же еще ждать от последних новостей про коронавирус в Самаре на 11 июня 2020 года? Рассказываем все в самых мельчайших деталях: раскрытые тайны, объяснения, которых давно ждали и немного цифр.

В Самарской области 10 июня произошел скачок заболеваемости коронавирусом. 113 новых случаев, 54 - в Самаре. Это не рекорд, но очень близко к нему. Самарцы взволнованы: что происходит? Главврач больницы №5 Николай Ренц успокоил всех жителей Самарской области: коронавирусные качели - это абсолютно нормально. С вирусом нам жить дальше, поэтому количество выявленных случаев постоянно будет колебаться. Сейчас самое главное - соблюдать санитарные правила, чтобы скорее сняли ограничения.

Но самарцы не только заболевают, но и вылечиваются.Еще 81 человек победили болезнь 10 июня и это хорошая новость. А тут мы подсчитали, как умирали люди с коронавирусом.

Тем временем жизнь в Самаре налаживается. Работают почти все торговые центры: туда не пускают без масок бдительные охранники, но ведь посещать магазины можно! Сегодня, 11 июня начнут продавать билеты на поезд до Крыма: он пойдет из Самары 1 июля. Как раз с этого дня открывается курорт. А власти вовсю готовятся к салюту 24 июня, в день Парада Победы. Фейерверки запустят на набережной, около Ладьи. Пока неизвестно, как точно будут пускать жителей на площадку, но обещали проверять температуру и раздавать маски с перчатками.

Ну а в департаменте образования готовятся распределять места в детских садах. К этой процедуре намерены приступить уже в июне, немного задержаться пришлось из-за коронавируса и множества новых льгот.

А в этом материале мы рассказываем о людях, которые помогают врачам. И это очень важно. Более того, каждый может поступить так же.

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ИСТОЧНИК KP.RU