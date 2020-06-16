Коронавирус в Самаре, последние новости на 16 июня 2020 года: больше больных, меньше ограничений

16 Июнь 2020 2020-06-15T22:58:30+03:00

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1668 случаев заражения коронавирусоом зафиксировали в Самаре с начала пандемии. Областная столица лидирует в регионе, но это и не удивительно - здесь наибольшая плотность населения. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 16 июня 2020 года - когда будут снимать ограничения, почему у нас все не так плохо, как кажется и что будет дальше.

В Самаре ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Каждый день выявляют от 40 до 80 с лишним больных. При этом много людей выздоравливают. В области число выздоровевших уже достигло ровно половины от числа заболевших. Это не показатель, но приятная новость.

На интерактивной карте коронавируса в Самарской области видно три очага распространения инфекции в регионе: больше всего больных в крупных городах и в прилегающих к ним районах.

Но тенденция последних дней такова, что все больше заболевших начинают находить в муниципальных районах и небольших городах. Например, до 16 выросло число заболевших в Отрадном, который долго держался в чистой зоне. 14 случаев уже зафиксировано в Кинель-Черкасском районе, а ведь здесь тоже довольно долго удавалось избежать привоза инфекции.

Также врачи рассказывают, что становится меньше обращений с подозрением на коронавирус - если еще 2-3 дня назад это было 200-230 в день, то сейчас это 150 в сутки.

Сегодня показатель заболеваемости в Самарской области составляет 122,84 на 100 тыс населения. Это в три раза ниже, чем в среднем по России. За последние сутки прибавилось 106 заболевших, из них 61 человек в Самаре.

Также врачи рассказали, что стало больше пневмоний - на 24%. Но этому есть объяснение - диагностика вышла на совершенно иной уровень и если раньше у тех, кто просто страдал ОРВИ, реже проверяли легкие, то теперь фактически всех отправляют на КТ и выявляемость даже мелких проблем повысилась.

Обсудив все эти цифры, на оперативном штабе решили, что можно подумать и о дальнейшем снятии ограничений. Сделать это удастся, если проект одобрит Роспотребнадзор. Известно, что чиновники предлагают разрешить тренировки на открытом воздухе всем самарцам и жителям региона, а также хотят открыть все магазины, без оглядки на площадь помещения. Окончательное решение будет высказано 16 июня и закреплено в постановлении губернатора. Пока что в других регионах чаще всего главы продлевают режим ограничения. А еще муниципальным властям поручили придумать, как можно в скорейшем времени возобновить дачные перевозки.

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Парад 24 июня в Самаре отменять не будут - он пройдет в обозначенные сроки, подготовка идет полным темпом и военные даже рассказали об уникальной фишке этого Парада, танке Т-34, который пройдет во главе военизированной колонны.

ИСТОЧНИК KP.RU