2020-06-18T13:02:47+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре продолжает убивать пожилых женщин

За последние 8 дней скончались 10 представительниц прекрасного пола 59-86 лет, в основном - с болезнями сердца
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Спасти удается не всех, все чаще умирают пожилыеСпасти удается не всех, все чаще умирают пожилые
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В Самаре скончались еще две пациентки с коронавирусом, это произошло 18 июня. Обе женщины были пожилого возраста: одной было 66, второй 78 лет и обе страдали болезнями сердечно-сосудистой системы. А врачи уже не раз говорили, что именно на нее дает наиболее тяжелые последствия вирус, он сгущает кровь и способствует образованию тромбов.

Всего за последние восемь дней скончались 10 женщин, самой молодой из них было 59 лет, самой пожилой - 86 лет. За это же время умерли двое молодых мужчин - 29 лет и 45 лет, у обоих было тяжелое течение болезни, о побочных заболеваниях в оперативном штабе не сообщают.

Но по статистике видно, что наиболее опасен коронавирус именно для пожилых людей. Они умирают чаще всего, так как и без инфекции имеют много заболеваний, которые не улучшают качество их жизни. По данным начальника информационного центра при оперативном штабе Николая Ренца, которые он привел в своем последнем выступлении, в регионе чаще заболевать коронавирусом стали именно пожилые люди, их среди больных большинство. Это может свидетельствовать о большом количестве бессимптомных носителей, которые переносят вирус незаметно, но становятся смертельно опасными для пожилых людей

Именно поэтому сейчас, когда большинство ограничений власти уже сняли, особенно важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и беречь пожилых родственников. Напомним, что на данный момент в регионе выявлено 4100 случаев коронавируса. Зафиксировано 53 смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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