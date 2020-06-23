В Самаре появился еще один клуб по пляжному футболу – «Динамо-Самара»
В новом сезоне чемпионата России по пляжному футболу Самару будут представлять два клуба. Вместе с «Крыльями Советов» в Суперлиге сыграет команда «Динамо-Самара». В среду, 24 июня, на Первомайском спуске набережной Волги пройдут открытая тренировка и презентация новой пляжной футбольной команды.
Как стало известно «КП-Самара», пляжное «Динамо-Самара» имеет прямое отношение к одноименному мини-футбольному клубу. У команд один бренд и один президент – предприниматель Игорь Карпов.
Напомним, в прошлом сезоне пляжные «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата страны. В этом году старт первенства России отложен из-за коронавируса.
Мини-футбольное «Динамо-Самара» дебютировало на профессиональном уровне в 2018 году и сразу в Суперлиге (высший дивизион чемпионата России). В дебютном сезоне волжане завоевали бронзовые медали первенства страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU