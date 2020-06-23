В Самаре появился еще один клуб по пляжному футболу – «Динамо-Самара»

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:43:48+03:00

Самару в чемпионате страны теперь будут представлять два клуба – «Крылья Советов» и «Динамо». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Он имеет прямое отношение к одноименному мини-футбольному клубу и будет выступать в Суперлиге вместе с «Крыльями Советов»

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В новом сезоне чемпионата России по пляжному футболу Самару будут представлять два клуба. Вместе с «Крыльями Советов» в Суперлиге сыграет команда «Динамо-Самара». В среду, 24 июня, на Первомайском спуске набережной Волги пройдут открытая тренировка и презентация новой пляжной футбольной команды.

Как стало известно «КП-Самара», пляжное «Динамо-Самара» имеет прямое отношение к одноименному мини-футбольному клубу. У команд один бренд и один президент – предприниматель Игорь Карпов.

Напомним, в прошлом сезоне пляжные «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата страны. В этом году старт первенства России отложен из-за коронавируса.

Мини-футбольное «Динамо-Самара» дебютировало на профессиональном уровне в 2018 году и сразу в Суперлиге (высший дивизион чемпионата России). В дебютном сезоне волжане завоевали бронзовые медали первенства страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU