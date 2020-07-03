В Самарской области за сутки от коронавируса выздоровели 138 человек

3 Июль 2020 2020-07-03T13:28:28+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых выздоровевших в регионе. На сегодняшний день общее число победивших инфекцию составляет 2972 человека. Это больше половины от всех зараженных – 5050 жителей губернии.

– За минувшие сутки поправились 138 человек. 74 из них были выписаны из стационаров Самары, Тольятти и Сызрани. Еще 64 жителя завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Волжском районе, – говорится в сообщении.

Продолжают находиться в стационарах и дома 2020 жителей Самарской области. Также под наблюдением медиков остается 471 человек.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, стало известно еще о 77 жителях региона, которые подхватили инфекцию. Более 50 из них - жители Самары. К сожалению, увеличилось и число пациентов, которые не смогли перебороть коронавирус. Скончались еще два человека - это пожилая женщина и 47-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU