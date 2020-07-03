Защитник «Крыльев Советов»: «Увольнение Божовича не стало большой неожиданностью»

3 Июль 2020 2020-07-03T16:38:09+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал отставку Миодрага Божовича, который работал в самарской команде с октября 2018 года. По словам игрока КС, для него это увольнение не стало большой неожиданностью, так как ранее уже ходили подобные слухи.

– Это всегда определенная встряска. Но мы уже не дети и живем не эмоциями. В современном мире все могут достать информацию. Сильной неожиданностью это для нас не стало, – цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на смену Божовичу пришел 47-летний Андрей Талалаев. Под руководством россиянина самарцам удалось добиться ничьи в матче с «Локомотивом». Контракт Талалаева рассчитан на два года. Напомним, что сейчас самарская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU