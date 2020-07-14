Дело детдомовца, осужденного за кражу шоколадок, рассмотрят заново

14 Июль 2020 2020-07-14T19:10:05+03:00

Защитники парня считают, что Игорь Шамин заслуживает не условного срока, а оправдательного приговора

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В Самаре в Промышленном районном суде заново рассмотрят нашумевшее дело Игоря Шамина – выпускника детского дома, обвиненного в грабеже за попытку похищения пачки шоколадок. Такое решение принял Шестой кассационный суд, удовлетворив жалобу адвоката Игоря.

Напомним, Игорь Шамин, 20-летний выпускник детского дома в Самаре, был осужден на 2 года 7 месяцев колонии за попытку украсть из магазина упаковку шоколадок на полторы тысячи рублей. Сделать это парню не удалось – его заметил охранник, догнал и отнял шоколадки. Несмотря на имеющуюся в деле видеозапись, на которой видно, как молодой человек пытается вынести сладости тайком, Промышленный районный суд в сентябре 2019 года поверил показаниям охранника и квалифицировал преступление по статье «Грабеж». Вкупе с уже бывшими когда-то у парнишки проблемами с наркотиками наказание за попытку кажи шоколадок получилось несоразмерно большим – 2 года 7 месяцев за решеткой.

История вызвала широкий общественный резонанс, адвокат Игоря подал апелляцию. Областной суд в декабре 2019 года рассмотрел видеозапись преступления и смягчил приговор, назначив условное наказание сроком в один год, однако оставил прежнюю статью. Адвокаты Игоря с этим не согласились, и подали жалобу в Шестой Кассационный суд. Жалоба была удовлетворена.

- Суд кассационной инстанции отменил приговор и передал дело на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, указав, что решения нижестоящих инстанций основаны на неполно исследованных материалах дела и не дана оценка доказательствам, имеющим существенное значение, - сообщается на сайте Кассационного суда.

- Теперь дело Игоря рассмотрят заново, - рассказал журналисту «КП-Самара» общественный защитник выпускника детского дома, руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. – Мы будем добиваться оправдательного приговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU