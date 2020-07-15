Экс-главе самарского ГЖИ дали условный срок по делу о "мертвых душах" и турпутевках

15 Июль 2020 2020-07-15T09:09:08+03:00

Андрей Абриталин заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому к нему были милостивы

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В Самаре закончили разбираться в деле бывшего главы госжилинспекции региона Андрея Абриталина. В списке его преступлений значились и махинации с "мертвыми душами", и туристические путевки для себя и заместителя, и левые командировки. Все это, конечно же, делалось на бюджетные деньги, которые уходили куда-то не туда. Абриталина признали виновным в 48 эпизодах мошенничества.

Так, суд выяснил, что сам Андрей Абриталин и его зам получали в течение 3,5 лет зарплату и командировочные на фиктивно устроенного на работу человека. За это время на карточку несуществующего, но очень продуктивного работника, перечислили 4,5 млн рублей.

С июля 2014 года по апрель 2018 года парочка из ГЖИ много раз оформляла документы на командировки, в которые никто не ездил. Таким образом удалось облегчить бюджет еще на 2,1 млн рублей.

Вишенка на торте - четыре турпутевки на 464 рубля, тоже незаконно оплаченные из бюджета.

Подсудимый вину признал, заключил со следствием досудебное соглашение и получил пять лет лишения свободы условно. Испытательный срок - пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU