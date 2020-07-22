2020-07-22T09:51:05+03:00
Общество

Под Самарой подросток прыгнул в пруд с металлической конструкции и погиб

Сейчас в трагедии разбирается прокуратура
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области в этом году на водоемах утонули уже 39 человекВ Самарской области в этом году на водоемах утонули уже 39 человекФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту гибели на воде двоих подростков 16 июля. Так, в тот день во втором Падовском карьере Волжского района утонула 15-летняя девушка, а в пруду около поселка Новая Жизнь Кошкинского района - 15-летний парень.

- Установлено, что несовершеннолетний погиб после прыжка в воду с металлической конструкции на берегу водоема около поселка Новая Жизнь. Районная прокуратура внесла представление в адрес главы села Кошки, которая не приняла меры по контролю за местами, где купание запрещено, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас проверки продолжаются. Прокурорам предстоит оценить действия муниципалитетов и полиции, которые должны обеспечивать безопасность на территории мест отдыха и купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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