Под Самарой подросток прыгнул в пруд с металлической конструкции и погиб
Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту гибели на воде двоих подростков 16 июля. Так, в тот день во втором Падовском карьере Волжского района утонула 15-летняя девушка, а в пруду около поселка Новая Жизнь Кошкинского района - 15-летний парень.
- Установлено, что несовершеннолетний погиб после прыжка в воду с металлической конструкции на берегу водоема около поселка Новая Жизнь. Районная прокуратура внесла представление в адрес главы села Кошки, которая не приняла меры по контролю за местами, где купание запрещено, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сейчас проверки продолжаются. Прокурорам предстоит оценить действия муниципалитетов и полиции, которые должны обеспечивать безопасность на территории мест отдыха и купания.
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ИСТОЧНИК KP.RU