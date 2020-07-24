Sport24: Александр Гацкан, скорее всего, покинет «Крылья Советов»

24 Июль 2020 2020-07-24T20:44:56+03:00

Молдавский полузащитник отыграл в «Крыльях» один сезон. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По данным издания, футболист не планирует продлевать контракт с самарцами

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«Крылья Советов» в это межсезонье может покинуть Александр Гацкан. У 36-летнего футболиста закончился контракт, продлевать его он не планирует, утверждает sport24.ru.

Гацкан перешел в «Крылья» в июле прошлого года. За самарскую команду он отыграл один сезон. До этого в России молдавский полузащитник выступал за «Ростов», «Рубин» и «Спартак».

Напомним, по итогам этого сезона «Крылья Советов» покинули Премьер-лигу. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ. Новый сезон стартует для волжан 2 августа домашним матчем с «Балтикой».

Ранее «Крылья» уже покинул вратарь Сергей Рыжиков. У него также закончился контракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU