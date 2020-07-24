Sport24: Александр Гацкан, скорее всего, покинет «Крылья Советов»
«Крылья Советов» в это межсезонье может покинуть Александр Гацкан. У 36-летнего футболиста закончился контракт, продлевать его он не планирует, утверждает sport24.ru.
Гацкан перешел в «Крылья» в июле прошлого года. За самарскую команду он отыграл один сезон. До этого в России молдавский полузащитник выступал за «Ростов», «Рубин» и «Спартак».
Напомним, по итогам этого сезона «Крылья Советов» покинули Премьер-лигу. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ. Новый сезон стартует для волжан 2 августа домашним матчем с «Балтикой».
Ранее «Крылья» уже покинул вратарь Сергей Рыжиков. У него также закончился контракт.
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ИСТОЧНИК KP.RU