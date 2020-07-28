Вслед за тренером в «Крылья Советов» перейдет группа футболистов-лидеров «Чертаново»

28 Июль 2020 2020-07-28T16:00:49+03:00

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Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал свое назначение в самарский клуб и анонсировал переход в «КС» ряда игроков «Чертаново».

- Сейчас у меня новый вызов. Возможности клубов несопоставимы. Тем более я возвращаюсь в родной регион, где провел восемь лет, был в этот период на всех матчах «Крыльев». Сейчас поставлена новая интересная задача, которую мы должны решить. Кто из игроков перейдет из «Чертаново» в «Крылья»? По некоторым вопрос еще не до конца решен. Это группа футболистов-лидеров, которые усилят «Крылья», - цитирует Осинькина matchtv.ru.

Напомним, следующий сезон «Крылья Советов» проведут в ФНЛ. Первый матч волжане сыграют на «Самара Арене» 2 августа. Соперник – калининградская «Балтика».

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ИСТОЧНИК KP.RU