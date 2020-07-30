2020-07-30T13:12:14+03:00
Происшествия

Известный блогер Олег Иванец, осужденный за вымогательство, выходит на свободу

Стерлитамакский городской суд удовлетворил его ходатайство об УДО
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Олег Иванец (справа) стал последним освободившимся фигурантом "дела блогеров"Олег Иванец (справа) стал последним освободившимся фигурантом "дела блогеров"Фото: из архива КП
Изменить размер текста:

Еще один фигурант нашумевшего дела блогеров Олег Иванец вслед за ранее освободившимися Натальей Умяровой и Дмитрием Бегуном вскоре выйдет на волю. Стерлитамакский городской суд удовлетворил его ходатайство об УДО.

- Суд удовлетворил ходатайство Иванца об УДО сегодня. Ожидается, что 11 августа Олег Иванец выйдет на свободу, - сообщил адвокат осужденного Андрей Соколов.

Известного блогера Иванца задержали в октябре 2015 года. Его признали виновным в вымогательстве. По версии следствия, вместе с Бегуном и Умяровой Олег за 1,2 миллиона рублей обещал бизнесмену Сергею Шатила удалить из сети компромат на него и его компанию "Современные медицинские технологии". Олегу Иванцу в итоге дали 7 лет колонии и отправили его в Башкортостан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один из фигурантов "дела блогеров" Дмитрий Бегун выходит на свободу, получив в колонии две новые профессии

Она даже подыскал себе работу - будет отвечать за связи с общественностью (подробности)

Самарских блогеров обвиняют в шантаже бизнесмена

Сергея Шатило Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Наталью Умярову на два месяца отправили в СИЗО (подробности)

Самарский блогер Дмитрий Бегун может выйти из колонии по УДО

Скоро ходатайство рассмотрит Новокуйбышевский городской суд (подробности)

Трех самарских блогеров арестовали за вымогательство

В Октябрьском районном суде Самары приняли решение относительно меры пресечения для трех блогеров. Об этом стало известно в социальной сети. Очевидец пишет, что Дмитрия Бегуна и Наталью Умярову арестовали на два месяца. (далее)

Самарских блогеров обвиняют в шантаже бизнесмена Сергея Шатило

Всех троих поймали правоохранители возле торгового центра в Самаре. Блогеров обвинили в вымогательстве более одного миллиона рублей, хотя ранее говорилось о трех миллионах. Самарцы взялись тягаться с известным бизнесменом Сергеем Шатило. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу вечером в Самаре устроят массовую "охоту" на пьяных водителей
Сборная команда Самарской области по регби начала подготовку к новому сезону
В Самаре рассказали, какие съезды на Фрунзенском мосту откроют осенью
В Самарской области садоводы собрали уже более 250 тонн ягод
Названы самые опасные места Самарской области по коронавирусу на 30 июля
Тольяттинская «Лада» в 1/256 финала Кубка России по футболу сыграет с «Волной» из Нижегородской области
Известный блогер Олег Иванец, осужденный за вымогательство, выходит на свободу
Самарец забил до смерти мужчину из-за бутылки водки
В Самаре мужчина заплатит 2000 рублей за поддержку экстремизма
Cамозанятые граждане Самарского региона смогут получить кредит до 5 млн. руб. под 8,5%
Коронавирус в Самаре расправился с двумя мужчинами в самом расцвете сил
В начале августа в Самарской области похолодает и пройдут дожди
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может продолжить карьеру в «Торпедо»
В Самарской области открыли новое производство сыров
На трассе в Самарской области "Датсун" после разрыва шины перевернулся и влетел в грузовик
36 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 30 июля
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы
В Самаре перенесли капитальный ремонт музея Алабина
«СЭ»: Дмитрий Комбаров и Евгений Фролов останутся в «Крыльях Советов»
Ремонт улицы Ленинской в Самаре обещают завершить раньше срока