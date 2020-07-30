Известный блогер Олег Иванец, осужденный за вымогательство, выходит на свободу

30 Июль 2020 2020-07-30T13:12:14+03:00

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Еще один фигурант нашумевшего дела блогеров Олег Иванец вслед за ранее освободившимися Натальей Умяровой и Дмитрием Бегуном вскоре выйдет на волю. Стерлитамакский городской суд удовлетворил его ходатайство об УДО.

- Суд удовлетворил ходатайство Иванца об УДО сегодня. Ожидается, что 11 августа Олег Иванец выйдет на свободу, - сообщил адвокат осужденного Андрей Соколов.

Известного блогера Иванца задержали в октябре 2015 года. Его признали виновным в вымогательстве. По версии следствия, вместе с Бегуном и Умяровой Олег за 1,2 миллиона рублей обещал бизнесмену Сергею Шатила удалить из сети компромат на него и его компанию "Современные медицинские технологии". Олегу Иванцу в итоге дали 7 лет колонии и отправили его в Башкортостан.

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ИСТОЧНИК KP.RU