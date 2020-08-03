Семья из Самарской области приютила двух сирот, а теперь платит долги их покойной матери

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:06:49+03:00

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Елена и Александр из Самарской области почти год не могут разобраться с чужими долгами - 11 августа их ждет очередное судебное заседание, на сей раз в областном суде.

Напомним, семейная пара вырастила сына, он в этом году закончил школу и поступил в техникум. В прошлом году они решили, что хотят еще детей, более того, готовы взять ребенка из детдома. Оказалось, что на малышей-"одиночек" длинная очередь. Но органы опеки предложили подумать о двух сестрах, которые осиротели буквально пару месяцев назад.

Елена и Александр познакомились с девочками, быстро подружились, и 17 июня прошлого года официально их удочерили. После этого встал вопрос о наследстве: родителям сказали, что мама дочек владела "однушкой" в Чапаевске и там накопились долги за коммуналку - около 50 тысяч рублей. Однако выяснилось, что есть еще "двушка", взятая в ипотеку - и там сумма долга перевалила за миллион, плюс банк начислил штрафы и пени - общая сумма долгов в итоге почти достигла двух миллионов рублей. К такому никто не был готов.

После публикации в "Комсомолке" на проблемы семьи обратили внимание депутаты и региональные власти, долги обещали списать, ипотечную "двушку" забрать в счет погашения долга за нее... Но с тех пор прошло уже 8 месяцев, а проблемы до сих пор не решены, а семье приходится судить с приставами.

- Если честно, у меня уже руки опускаются, - призналась корреспондентам "КП-Самара" Елена. - Мы хотели просто стать девочкам хорошими папой и мамой, но вместо этого масса времени и сил уходят на решение всех этих финансовых проблем, надеюсь, областной суд хоть чем-то поможет нам.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU